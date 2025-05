Le chauffeur de bus, accusé de sexisme pour avoir interdit la montée à une jeune femme « au postérieur dénudé », crie à l'injustice

Une jeune femme s'est vue refuser l'accès d'un bus RATP à cause de sa tenue.

C'est un incident qui fait beaucoup parler !

Un jeune femme a été recalée d'un bus RATP par le chauffeur, qui a jugé sa tenue inappropriée. Furieuse, l'usagère a dénoncé le comportement du machiniste, qui a depuis été suspendu par sa direction.

Crédit photo : iStock

Un chauffeur RATP refuse de faire monter une jeune femme dans son bus

Selon nos confrères du Parisien, les faits ont eu lieu il y a quelques jours à bord d'un bus de la ligne 108, qui relie les villes de Joinville-le-Pont à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.

Tout commence lorsqu'une jeune femme (que l'on appellera Tiphaine) s'apprête à monter dans le bus pour se rendre à la salle de sport où elle a ses habitudes. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais alors que les portes du véhicule s'ouvrent, le chauffeur s'adresse à elle et lui fait comprendre qu'elle ne peut pas monter, car sa tenue vestimentaire n'est pas appropriée. Tiphaine porte alors un débardeur et un sweat à capuche.

« Elle a fait quoi ? », demande un usager, présent à ses côtés. « Si vous voulez monter, baissez un peu vos vêtements », rétorque alors le machiniste, qui ferme ensuite les portes du bus avant de redémarrer.

La jeune femme, qui a filmé la scène avec son smartphone, se retrouve ensuite seule à l'arrêt de bus. En colère, elle décide alors de faire une vidéo pour dénoncer l'attitude du chauffeur et ne mâche pas ses mots.

« C’est court, mais j’ai un short ! Et même en fait (…). T‘es un conducteur de bus, t‘es la police ? T‘es qui pour me dire Descends tes vêtements ? Ferme ta… (...) Je vais pour aller à la salle (de sport N.D.L.R), donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. (…) Je rentre dans le bus comme je veux, on est en France, je m’habille comme je veux », peste ainsi la jeune femme, dans cette vidéo abondamment relayée sur TikTok et les réseaux sociaux.

« Depuis quand il est stipulé qu’on n’a pas le droit de prendre le bus si on a une jupe courte et un décolleté ? Si j’avais envie d’aller avec une jupe ras-la-fouf, je le fais en fait, on est en France (...) J‘ai le droit de monter dans un bus quand bien même ma jupe est courte et j’ai un décolleté. », poursuit l'usagère.

Et de conclure : « Les hommes, je peux plus vous voir. »

Aussitôt informé de cette vidéo, la RATP a réagi ce lundi 19 mai sur le réseau social X, en indiquant avoir « contacté directement la voyageuse par message privé ». La Régie Autonome des Transports Parisiens a par ailleurs précisé que le chauffeur avait été identifié, puis « immédiatement retiré de la conduite », en raison de son comportement « contraire aux principes et valeurs de la RATP ».

Crédit photo : capture d'écran / X

Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre.

Contacté par BFM, le chauffeur a donné sa version des faits ce mercredi 21 mai, en affirmant avoir voulu protéger la jeune femme.

« Elle est dos à moi. Je l'aperçois avec les vêtements de son postérieur complètement relevés. (...) Je lui demande gentiment de couvrir son postérieur qui était dénudé pour qu'elle ne soit pas embêtée dans le bus. Pour sa propre sécurité. Sauf qu'elle a mal pris ma remarque (...) En aucun cas, je ne lui interdis l'accès à bord », a ainsi déclaré le machiniste.

Pas sûr que ces explications ne convainquent la jeune femme.