Un torero de 18 ans encorné par un taureau en pleine corrida, il devient paraplégique et réalise la cruauté de la tauromachie

Alvaro Munera est un ancien torero. Victime d’un accident dans une arène à l’âge de 18 ans, il milite aujourd’hui activement contre la corrida, qu’il souhaite interdire.

Alvaro Munera est un torero colombien connu sous le nom d’El Pilarico. En 1984, à l’âge de 18 ans, il a été gravement blessé lors d’une corrida qui a eu lieu en Espagne. Un taureau l’a encorné à la jambe et l’a envoyé en l’air, avant de l’encorner une seconde fois quand il est retombé. Comme le rapporte l’AFP, Alvaro Munera s’est brisé la cinquième vertèbre cervicale et a été victime d’un traumatisme médullaire, ce qui l’a rendu paraplégique.

Crédit photo : Fundacion Qinti

Les accidents lors des corridas sont nombreux. En août dernier, un torero de 22 ans est mort percuté par un taureau. Quelques mois auparavant, un autre homme a été encorné à mort par un taureau, sous les yeux du public horrifié.

“C’est une torture”

L’accident d’Alvaro Munera a eu des conséquences sur sa santé, mais aussi sur sa façon de penser. Au fil du temps, il a ouvert les yeux sur la cruauté de la corrida, notamment en parlant avec d’autres personnes. C’est le cas d’une professeure d’anglais avec qui il avait sympathisé, qui a arrêté de lui parler quand elle a appris qu’il était torero.

Crédit photo : Fundacion Qinti

Après son accident, Alvaro Munera est resté dans un centre de rééducation pendant quatre ans. En apprenant qu’il était matador, la tante de l’une de ses camarades de rééducation l’a traité d’assasin et de barbare. Elle lui a également dit qu’elle se réjouissait de le voir en fauteuil, ce qui a profondément marqué Alvaro Munera.

“Je ne peux plus assister à des corridas, c’est une torture”, a-t-il déclaré, selon Uniminuto Radio.

Il milite contre la corrida

Depuis son accident, Alvaro Munera est contre la corrida et fait tout pour l’interdire. En 1997, il est entré au conseil municipal de Medellin, en Colombie, et a rejoint un mouvement en faveur des personnes en situation de handicap, puis un deuxième pour les droits des animaux. Il participe activement à des débats pour interdire la corrida, mène des conférences, des interviews et des événements éducatifs.

“Le taureau qui m’a frappé m’a redonné la conscience que j’avais perdue. Peut-on réellement justifier la douleur d’un être vivant au nom du divertissement ?”, a-t-il déclaré, selon le média Fede E Ragione.

En plus de cela, Alvaro Munera collabore avec des organisations internationales de protection animale. Un changement de vie impressionnant, qui devrait satisfaire les 75% de Français contre la corrida.