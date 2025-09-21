VIDÉO : L'influenceur Jeremstar mène une action choc dans les arènes de Nîmes pour dénoncer la corrida, il finit en garde à vue

Ce vendredi 19 septembre, l’influenceur Jeremstar a fait irruption dans les arènes de Nîmes en pleine corrida, afin de dénoncer cette pratique. Il a été arrêté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue.

Tout ne s’est pas passé comme prévu lors de la corrida d’ouverture de la Feria des Vendanges de Nîmes, ce vendredi 19 septembre. En effet, l’influenceur Jeremstar a fait irruption dans les arènes en pleine corrida, portant un tissu avec l’inscription “F*CK LA CORRIDA”.

Il a été violemment poussé à terre et traîné hors de l’arène par des agents de sécurité, avant d’être arrêté par la police. Cette action a été soutenue et organisée par Peta France dans le but de dénoncer la cruauté de la corrida.

“Je déteste la corrida. Ce n’est pas de l’art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025. Le combat n’est pas équitable : le taureau n’a pas d’arme contrairement au lâche de toréro. Ses cornes sont limées. Des sacs de sable sont lâchés sur son dos. Ses yeux sont recouverts de vaseline pour qu’il voit flou. L’animal est tué lentement afin qu’il agonise pour rendre le show plus spectaculaire jusqu’à lui transpercer le coeur ou les poumons avec une épée et lui asséner un coup de poignard fatal”, a déclaré Jeremstar sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JEREMSTAR (@jeremstar)

Jeremstar placé en garde à vue

L’influenceur a été immédiatement placé en garde à vue avec deux autres activistes, qui ont parcouru le couloir circulaire autour des arènes de Nîmes avec un tee-shirt flanqué du mot “corrida” barré en rouge.

“Nous avions planifié cette action depuis plusieurs mois avec lui. Une équipe de Peta France attend au commissariat la sortie de Jeremstar et des deux activistes. Nous nous opposons à cette garde à vue. Nous ne savons pas s’ils ont eu accès à un avocat. Punir ceux qui s’opposent à la violence tout en autorisant, voire en célébrant, la tortue d’autres animaux est un manquement honteux à la justice”, a déclaré Anissa Putois, de Peta France, au Huffington Post.

Crédit photo : @jeremstar / Instagram

Jeremstar devrait rester en garde à vue jusqu’à ce dimanche 21 septembre. Il n'est pas le seul à mener des actions contre la corrida. C'est également le cas du groupe Shaka Ponk qui a dénoncé cette pratique dans une pétition qui a récolté plus de 28 000 signatures.