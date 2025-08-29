Un torero de 22 ans meurt percuté par un taureau, sa mère dénonce les commentaires “cruels” des internautes

Manuel Trindade et un taureau

Manuel Trindade, un torero de 22 ans, est décédé ce samedi 23 août après avoir été percuté par un taureau lors d’une corrida. Si la mort de Manuel a beaucoup fait réagir, sa mère dénonce des commentaires “cruels”.

Un drame est survenu ce samedi 23 août à Lisbonne, dans l’arène du Campo Pequeno. Lors d’une corrida, un jeune torero de 22 ans, Manuel Trindade, a été percuté par un taureau de 695 kilos. Alors que le jeune homme courait vers le taureau pour provoquer sa charge, celui-ci lui a foncé dessus.

Manuel a été soulevé par les cornes du taureau et a violemment percuté les barrières de l’arène. La scène a été filmée et la vidéo choc a été partagée sur les réseaux sociaux. Après le choc, Manuel est resté inconscient sur le sol avant d’être transporté à l’hôpital de Sao José. Il a été déclaré en état de mort cérébrale et est décédé le lendemain de l’accident.

Des commentaires “cruels”

Les hommages se sont multipliés après le décès de Manuel Trindade. Comme le rapporte Le Parisien, d’autres toreros ont salué la mémoire du jeune homme. C’est par exemple le cas de Luis Rouxinol, qui a parlé d’un “forcado d’une grande valeur” et d’un “bon garçon”. De son côté, Diego Ventura a adressé ses condoléances à la famille de la victime et l’Association du Centre pour enfants de Sao Manços affirme que “son histoire et son héritage resteront à jamais gravés dans nos mémoires”.

Manuel TrindadeCrédit photo : Facebook 

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas élogieux sur les réseaux sociaux puisque de nombreux internautes, contre la corrida, ont affirmé que le torero avait mérité son sort.

“Le taureau va bien ?”, “Quelle bonne nouvelle, j’espère que le taureau est en bonne santé”, “C’est ce qui arrive quand on traite mal les animaux”, “Un de moins !”, “La seule mort que je regrette est celle du taureau”, “Applaudissements pour le taureau”, peut-on lire sur X.

Face à ces réactions, la mère de Manuel Trindade a dénoncé ces commentaires “cruels” sur la mort de son fils.

“Je tiens à vous remercier pour tous vos applaudissements, vos rires et votre joie suite au décès de mon fils. Le connaissez-vous suffisamment pour vous réjouir de sa disparition ? Savez-vous s’il aimait les animaux ? Juste au cas où : OUI !” a-t-elle rédigé dans une lettre qu’elle a partagée sur Facebook.

Selon elle, son fils “n’a jamais fait de mal à un taureau” et maniait l’animal “avec habileté”. Elle a également comparé la corrida à d’autres sports à risque comme la Formule 1, la boxe ou le ski.

Ce n’est pas la première fois qu’un torero meurt lors d’une corrida. Il y a quelques jours, un Colombien est mort après avoir été encorné par un taureau lors d’un festival controversé. Ce fut également le cas en juin dernier, lorsqu’un torero a été encorné à mort sous les yeux du public après avoir trébuché sur sa cape.

Des incidents qui peuvent relancer le débat sur la corrida et la tauromachie, toujours controversés.

Source : Le Parisien
