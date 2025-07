Disparue depuis 9 mois dans la Vallée de la Mort, elle est retrouvée vivante à plus de 1 000 km de là

En novembre 2024, une jeune femme âgée de 33 ans a disparu près de la Vallée de la Mort, en Californie. Après de nombreuses recherches, elle a finalement été retrouvée.

La Vallée de la Mort est l’un des plus grands parcs des États-Unis qui porte bien son nom puisque l’on y retrouve des températures brûlantes ainsi qu'un paysage désertique et inhospitalier. En août 2020, un record de chaleur a d'ailleurs été atteint dans la Vallée de la Mort, avec des températures qui ont grimpé jusqu'à 54,4 degrés.

Crédit photo : iStock

C’est près de cet endroit que Kelsey Pittman, une femme âgée de 33 ans, a mystérieusement disparu en novembre 2024. Pour la retrouver, des recherches terrestres et aériennes ont été menées pendant des mois. La voiture de Kelsey a été retrouvée en février 2025 dans une zone isolée près d’une autoroute californienne, sur une propriété privée régulièrement utilisée par les campeurs en hiver. Selon La Dépêche, pour retrouver la disparue, des drones, des maîtres-chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, des équipes de recherche bénévoles ou encore des gardes forestiers ont été mobilisés.

"À leur arrivée, les agents ont confirmé que le véhicule était immatriculé au nom de Kelsey Pittman. Une fouille minutieuse du véhicule et des environs n’a cependant révélé aucun signe de la disparue. Cela a conduit à l’ouverture d’une vaste enquête et à des recherches approfondies sur sa disparition", a ajouté le bureau du shérif, selon des propos rapportés par le New York Post.

Crédit photo : Bureau du shérif du comté d'Inyo

Elle est retrouvée en vie

Finalement, Kelsey Pittman a été retrouvée vivante il y a quelques jours. Elle se trouvait dans l'État du Colorado, à plus de 1 000 kilomètres de la Vallée de la Mort.

"Le bureau du shérif du comté d’Inyo est soulagé d’annoncer que Kelsey Pittman a été retrouvée vivante dans l'État du Colorado. Par respect pour sa vie privée et celle de sa famille, aucun autre détail ne sera divulgué. Nous remercions notre équipe d’enquête de l’ICSO ainsi que les nombreux partenaires des forces de l’ordre, les bénévoles de recherche et de sauvetage et les membres de la communauté qui ont aidé dans cette affaire et ont aidé à partager des informations", a déclaré le shérif sur son compte Facebook.

Crédit photo : Inyo County Sheriff's Office / Facebook

Si de nombreuses personnes sont soulagées que la jeune femme ait été retrouvée, des internautes n’ont pas hésité à partager leur frustration quant à son silence.

"Elle devrait être inculpée pour toute l’enquête sur les personnes disparues", "Elle devrait être obligée de rembourser tous les services publics qui ont perdu du temps à la chercher", "C’est extrêmement égoïste de sa part. Appelle au moins la police et dis-leur que tu es en vie et en bonne santé afin qu’ils ne perdent pas de temps et d’argent à te chercher !" rapporte le média AOL.

Pour le moment, aucune information sur cette affaire n’a été divulguée et nous ne savons pas comment Kelsey a réussi à survivre dans cet environnement hostile.

Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de sa disparition.