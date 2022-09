Drame à Nice, une maman de 35 ans s'effondre et décède devant ses enfants en allant les chercher à l‘école

Une jeune maman s'est écroulée avant de mourir près d'une école, malgré les efforts des secours qui ont tout essayé pour la ranimer.

Drame dans les rues de Nice (Alpes-Maritimes).

Dans l’après-midi du lundi 26 septembre, une femme de 35 ans s’est effondrée avant de décéder sous les yeux de ses enfants alors qu’elle venait de récupérer ces derniers à l’école.

Selon les informations de nos confrères de Nice Matin, la mère de famille a succombé devant l’établissement scolaire Ray-Gorbella, situé dans l’un des quartiers nord de la ville.

Une mère de famille décède près d'une école niçoise sous le regard de ses enfants

À peine s’était-elle écroulée que la défunte était prise en charge par les personnes présentes sur place.

Des parents d’élèves, des enseignants et des agents municipaux ont d’abord tenté de lui prodiguer des gestes de premier secours, sans succès.

Arrivés sur les lieux, les pompiers et le Samu ont ensuite pris le relais et ont tenté à leur tour de ranimer la mère de famille pendant une heure, en vain. Cette dernière n’a finalement pas survécu, succombant devant ses enfants dont le plus jeune serait âgé de 4 ans.

Contactée par Nice Matin, l’inspectrice de l’Éducation nationale, Karine Beauvais, a indiqué qu’une « cellule d’écoute psychologique (avait) été mise en place immédiatement pour les enfants, les personnels de l’Éducation nationale et de la mairie et, au cas par cas, pour les parents ».

« On accompagnera au plus près la famille dont les trois enfants sont scolarisés dans cette école », a-t-elle ajouté.