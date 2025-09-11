Elle se suicide aux urgences après avoir attendu pendant 2 jours d'être prise en charge

En Espagne, une femme s’est rendue dans un hôpital pour avoir une place en psychiatrie. Mais après avoir attendu pendant 48h, elle a mis fin à ses jours.

Un drame s’est produit le 22 août dernier à Terrassa, une ville au nord de Barcelone. Une femme atteinte d’un trouble psychiatrique grave s’est rendue aux urgences pour avoir une place en psychiatrie. Selon le média espagnol El Periodico, elle était considérée “à haut risque de suicide”.

Cependant, l’hôpital manquait de lits et de moyens. Ainsi, la patiente a attendu aux urgences qu’une place se libère pendant 48h.

Elle se suicide aux urgences

Malheureusement, la femme n’a pas été prise en charge durant ces deux jours et a fini par se suicider aux urgences, dans un box de l’hôpital. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cet incident. Ce n'est pas rare que l'attente soit longue à l'hôpital. En avril 2024, un homme a passé à tabac un brancardier, frustré par le délai d'attente dans l'établissement, situé près de Nantes.

Selon l'hôpital espagnol, on recense un gros manque de lits dans l'unité psychiatrique. Pourtant, la patiente aurait dû être admise rapidement car les urgences ne sont pas sécurisées pour les cas à risques, contrairement à l’unité psychiatrique qui est très encadrée et comporte des fenêtres verrouillées ainsi que des couverts en plastique. Mais dans cet hôpital, le temps d’attente moyen est de quatre jours pour les autres patients.

“Après ce suicide, la seule chose que l’hôpital ait faite a été d’envoyer les employés à la médecine du travail. Deux employées sont toujours en arrêt de travail à cause de cet incident”, a déclaré le comité d’entreprise de l’hôpital, selon Midi Libre.

Pour le moment, la famille de la patiente n’a pas porté plainte contre l’hôpital. Ce cas rappelle celui de cette jeune femme de 20 ans, décédée aux urgences après avoir attendu d'être prise en charge pendant plusieurs heures. Des incidents qui prouvent que les hôpitaux manquent cruellement de moyens pour prendre soin des patients.