Elle se suicide aux urgences après avoir attendu pendant 2 jours d'être prise en charge

Par ·

Des sièges pour attendre aux urgences

En Espagne, une femme s’est rendue dans un hôpital pour avoir une place en psychiatrie. Mais après avoir attendu pendant 48h, elle a mis fin à ses jours.

Un drame s’est produit le 22 août dernier à Terrassa, une ville au nord de Barcelone. Une femme atteinte d’un trouble psychiatrique grave s’est rendue aux urgences pour avoir une place en psychiatrie. Selon le média espagnol El Periodico, elle était considérée “à haut risque de suicide”.

Un panneau indique les urgencesCrédit photo : iStock

Cependant, l’hôpital manquait de lits et de moyens. Ainsi, la patiente a attendu aux urgences qu’une place se libère pendant 48h.

Elle se suicide aux urgences

Malheureusement, la femme n’a pas été prise en charge durant ces deux jours et a fini par se suicider aux urgences, dans un box de l’hôpital. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cet incident. Ce n'est pas rare que l'attente soit longue à l'hôpital. En avril 2024, un homme a passé à tabac un brancardier, frustré par le délai d'attente dans l'établissement, situé près de Nantes.

Des personnes attendent aux urgencesCrédit photo : iStock

Selon l'hôpital espagnol, on recense un gros manque de lits dans l'unité psychiatrique. Pourtant, la patiente aurait dû être admise rapidement car les urgences ne sont pas sécurisées pour les cas à risques, contrairement à l’unité psychiatrique qui est très encadrée et comporte des fenêtres verrouillées ainsi que des couverts en plastique. Mais dans cet hôpital, le temps d’attente moyen est de quatre jours pour les autres patients.

“Après ce suicide, la seule chose que l’hôpital ait faite a été d’envoyer les employés à la médecine du travail. Deux employées sont toujours en arrêt de travail à cause de cet incident”, a déclaré le comité d’entreprise de l’hôpital, selon Midi Libre.

Pour le moment, la famille de la patiente n’a pas porté plainte contre l’hôpital. Ce cas rappelle celui de cette jeune femme de 20 ans, décédée aux urgences après avoir attendu d'être prise en charge pendant plusieurs heures. Des incidents qui prouvent que les hôpitaux manquent cruellement de moyens pour prendre soin des patients.

Source : El Periodico
Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Hopital

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Capture d'écran montrant la fillette avec le couteau planté dans son crâne
Elle plante un couteau dans la tête de sa fille de 3 ans, son explication est hallucinante
Une femme âgée hospitalisée
Admise aux urgences à 23h59, elle se retrouve avec une facture de... 1 000 € pour une minute d'hospitalisation
Vali Graham sautant d'une falaise
Il tente de battre le record du monde du «plongeon de la mort», mais son saut tourne à la catastrophe
Ava Wilson
Guérie d'une leucémie, une enfant de 11 ans meurt après l'erreur fatale d'une infirmière
Stanislav Yanevski dans Harry Potter / hospitalisé
Un acteur phare de Harry Potter hospitalisé en urgence, ses fans sont sous le choc