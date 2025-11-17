Un médecin oublie une virgule et provoque la mort d'un enfant de deux ans

Aux États-Unis, un enfant en bas âge est décédé à cause d’un erreur commise par un médecin de l’hôpital. Sa mère a décidé de porter plainte contre la clinique.

En mars 2024, l’Américaine Dominique Page a perdu son fils De’Markus, deux ans, dans des conditions tragiques.

Le petit garçon est mort après avoir été victime d’une grave erreur médicale qui lui a coûté la vie, rapporte le New York Post.

Considérant que ce drame aurait pu être évité, la maman de la jeune victime vient de porter plainte contre l’hôpital.

« Chaque jour, je me réveille et je cherche mon fils, mais il n’est pas là. Il est parti, cela n’aurait pas dû arriver », confie la mère de famille.

Le petit garçon souffrait d'un virus

Lorsque les faits se sont produits, l’enfant en bas âge a été hospitalisé car il souffrait d’un virus provoquant diarrhées et vomissements.

Des examens médicaux ont révélé que le patient présentait des niveaux de potassium dangereusement bas. En plus de cela, le garçonnet avait du mal à se nourrir et ne pesait que neuf kilos.

Face à cette situation, De’Markus a été transféré dans un autre hôpital : le Shands Teaching Hospital and Clinics de Gainesville en Floride. Sur place, il a reçu une perfusion pour traiter ses carences alimentaires.

La tragédie est survenue le lendemain lorsque le Dr Jiabi Chen a renouvelé la prescription de potassium du petit garçon.

Une quantité mortelle

Alors que De’Markus était censé recevoir une dose de 1,5 mmol par prise, le médecin a écrit à la place 15 mmol.

En supprimant par inadvertance la virgule, le spécialiste de santé lui a administré « 10 fois la dose prescrite la veille », et ce, à deux reprises, selon la plainte déposée par Dominique Page.

« Ni les autres membres de l’équipe médicale, ni les pharmaciens n’ont remarqué l’erreur, malgré un signal d’alerte dans le système informatique de la pharmacie de l’hôpital qui les a avertis du surdosage », indique la justice.

Le patient a été victime d’une overdose, ce qui a déclenché un arrêt cardiaque. Contre toute attente, le personnel médical aurait mis du temps avant de réagir.

« Une fois alerté, il y a eu un retard de plus de 20 minutes et plusieurs tentatives infructueuses en raison d’une formation et d’un équipement inadéquats pour intuber De’Markus afin de protéger ses voies respiratoires et de s’assurer qu’il était correctement oxygéné », poursuit sa mère.

« Une erreur impardonnable »

Si le bambin a été réanimé et placé sous respirateur artificiel, celui-ci a subi de graves liaisons au cerveau. Il est décédé deux semaines plus tard après avoir été débranché.

L’avocat de la famille, maître Jordan Dulcie, a qualifié les agissements de l’hôpital et de ses médecins de « gravement négligents ». Il les accuse de ne pas avoir respecté « les normes fondamentales des soins médicaux ».

« Aucun parent ne devrait avoir à perdre un enfant de cette façon. Ce que la famille a enduré est inimaginable, et le pire, c’est que cela aurait pu être entièrement évité. C’est une erreur impardonnable », a-t-il déclaré.

Ce dernier a confié qu’il espérait porter cette affaire devant les tribunaux « afin d’éviter qu’une autre famille ait à vivre ce que Dominique Page a vécu ».

De son côté, la clinique en question a refusé de répondre aux questions du journal américain.