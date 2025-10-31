Il débarque à l'hôpital en se tordant de douleur, les médecins découvrent une créature énorme dans son oreille

Brendan Doyle / Le scarabée extrait de son oreille

Un Américain a vécu un véritable cauchemar éveillé après avoir ressenti une vive douleur dans l’oreille. Les médecins de l'ont d'abord pris pour un drogué à l'hôpital, avant de faire une découverte effrayante.

La semaine dernière, Brendan Doyle, un habitant de l’Indiana (États-Unis), a vécu une mésaventure dont il se serait bien passé.

Alors qu’il faisait une sieste sur son canapé récemment acheté, cet Américain de 31 ans s’est réveillé après avoir une ressenti une vive douleur dans l’oreille, rapporte le Daily Mail.

Sentant quelque chose à l’intérieur, il a demandé à son épouse d'examiner son conduit auditif, mais celle-ci n’a rien trouvé.

Comme son état empirait, le père de famille s’est rendu aux urgences de l’hôpital.

Les médecins font une découverte angoissante

Sur place, le trentenaire poussait des hurlements et se tortillait dans tous les sens. Son comportement agité a été perçu comme très inquiétant par les médecins.

« Ils pensaient que je devenais fou et ils m’ont demandé si j’avais pris de la drogue, parce qu'ils avaient l’impression que je vivais un épisode psychotique », raconte le principal intéressé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réalité était tout autre. Et pour cause : l’homme avait un scarabée noir de cinq centimètres coincé dans son oreille. Le coléoptère avait élu domicile au niveau de son tympan.

Capture d'écran montrant le scarabée Crédit Photo : Kennedy News / BD Productions

« C’était horrible. Chaque son qu’il émettait était amplifié à cause de sa proximité du tympan. Et ses pinces me mordaient à l’intérieur de l’oreille, encore et encore…», se souvient le malheureux.

Les docteurs ont utilisé une pommade pour neutraliser l’insecte. Une fois cette étape terminée, ils ont pu l’extraire à l’aide d’un coton, au grand soulagement du patient.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? La bête était probablement cachée dans le canapé lorsque Brendan Doyle en a fait l’acquisition.

Des internautes horrifiés

Les insectes sont souvent attirés par la chaleur, la lumière ou l’humidité, « ce qui peut les amener à s'installer dans l'oreille d'une personne», détaille le Daily Mail.

Vous l’ignorez peut-être, mais les coléoptères raffolent du cérumen. Résultat : les oreilles humaines constituent un lieu idéal pour eux.

Sans réelle surprise, l’histoire de Brendan Doyle est rapidement devenue virale. Nombreux sont les internautes qui ont été horrifiés par ce qui lui est arrivé.

Un utilisateur a écrit :

« Je me serais évanoui tellement j'aurais eu peur ! ».

Une autre personne a commenté :

« Voilà de quoi sont faits les cauchemars ».

Une troisième a indiqué :

« Super, maintenant je vais porter des bouchons d'oreille en permanence ».

Source : Daily Mail
Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

