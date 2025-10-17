Une neurochirurgienne laisse sa fille 12 ans percer le crâne d'une patiente « seule et sans aide »

En Autriche, une neurochirurgienne est jugée pour avoir laissé sa fille, âgée de 12 ans, percer le crâne d’une patiente lors d’une opération.

Ce n’est jamais agréable de passer sur la table d’opération, et nombreux sont ceux à imaginer les pires scénarios. Mais on n’imagine jamais que notre sort pourrait être laissé entre les mains d’une enfant.

Les faits se sont produits en janvier 2024, au sein du service de neurochirurgie à l’hôpital de Graz, en Autriche, mais le scandale a éclaté au mois d'août 2024 lorsque la patiente a découvert ce qu’il s’était passé dans la presse.

Un scandale qui s’est terminé au tribunal. Ce mardi 14 octobre, une neurochirurgienne comparaissait en compagnie de l’un de ses collègues, qui devait procéder à une opération durant laquelle il fallait percer un trou de forage dans le crâne de la patiente.

Crédit photo : APA / Erwin Scheriau

La procureure a expliqué que la neurochirurgienne avait permis à sa fille de 12 ans de réaliser ce trou de forage toute seule.

"Elle a emmené la jeune fille de douze ans dans la salle d’opération, où elle a percé un trou dans le crâne, seule et sans aide. Au préalable, l’accusée lui avait expliqué le fonctionnement du foret"

Après l’opération, la mère de l’adolescente se serait vantée auprès de ses collègues que sa fille venait de réaliser son premier trou de forage :

"Cette remarque désinvolte a déclenché une bombe, ce qui était bien sûr une grave erreur"

L'implication présumée de la jeune fille dans cette opération n'a été révélée que le 26 avril 2024, lorsqu'une plainte anonyme a été déposée auprès du bureau du procureur de Graz.

Crédit photo : iStock

Une mauvaise publicité pour l'hôpital

L’avocat de la neurochirurgienne a souligné que sa cliente a sauvé la vie "d’innombrables personnes pendant 20 ans" et que "l’opération s’est très bien déroulée et le patient se porte très bien".

Mais selon la procureure, il ne faut pas minimiser la situation :

"Que se serait-il passé si la perceuse avait été défectueuse et ne s’était pas arrêtée automatiquement après avoir traversé l’os du crâne ! C’était incroyablement irrespectueux envers la patiente et mes propres collègues !"

Crédit photo : iStock

Le second neurochirurgien qui avait pour mission de réaliser le trou de forage met en avant le fait qu’il "contrôlait la perceuse" et que la fillette avait "juste" sa main dessus :

"Elle n’a jamais percé seule ! Et au final, nous pouvons tous être fiers du résultat de l’opération".

Concernant la patiente, celle-ci n’avait pas donné son consentement. La patiente opérée étant malade, le procès a dû être ajourné. Il doit reprendre le 10 décembre prochain. En attendant, l’histoire a tellement fait le tour du pays que de nombreux patients ont eu peur de se faire opérer dans cet hôpital