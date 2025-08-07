« Un abus de pouvoir » : un contrôleur SNCF humilie un retraité handicapé, sous le regard de sa femme impuissante

Par ·

Un contrôleur de la SNCF

Un contrôleur SNCF a malmené un couple de retraités, dont l'un des membres était handicapé. Un comportement dénoncé par les principaux intéressés. Récit.

Jamais ils n'auraient cru être traités de la sorte !

Marie-Françoise et Patrick, un couple de retraités normands, ont vécu une très désagréable mésaventure, à bord d'un train qui les ramenait chez eux, dans la région de Rouen (Seine-Maritime). Alors que le voyage se déroulait sans encombres, un contrôleur, quelque peu zélé, a en effet forcé Patrick, pourtant handicapé et sous assistance respiratoire, à soulever sa lourde valise pour y récupérer un simple justificatif.

Choqué, le couple dénonce aujourd'hui l'attitude de cet agent. La SNCF a depuis présenté ses excuses, mais le mal est fait.

TGV de la SNCFCrédit photo : iStock

Un contrôleur SNCF oblige un passager handicapé à soulever une lourde valise

L'incident a eu lieu le 20 juillet dernier lors d'un trajet en TGV entre Avignon (Vaucluse), où le couple était venu rendre visite à l'un de ses enfants, et Rouen. Pour ce voyage, que les deux retraités ont l'habitude de faire depuis des années, les billets avaient été achetés au préalable à l'aide des cartes seniors et mobilité inclusion (CMI) de Patrick, qui se déplace en fauteuil roulant. Ces documents donnent droit à 50 % de remise sur le tarif, aussi bien au titulaire qu'à la personne l'accompagnant. Jusqu'ici, tout va bien.

Mais alors que le train filait à toute allure vers la Normandie, un contrôleur s'est présenté devant les deux retraités pour, comme le prévoit le protocole, contrôler leurs billets. Et c'est là que les choses ont brusquement tourné au vinaigre. L'agent commence par demander la carte senior : « Je lui présente et il ne la regarde même pas », rembobine Marie-Françoise. Il exige ensuite la carte d’invalidité de Patrick. « Comme on ne nous l’a jamais demandée et que tout est inscrit sur le billet, je l’avais rangée dans une sacoche dans notre valise. », ajoute la retraitée.

Inflexible, le contrôleur demande alors au couple de se lever pour aller chercher le document dans sa valise. Seulement voilà, celle-ci s'avère très lourde. Son poids avait d'ailleurs nécessité l'aide d'un assistant de la SNCF pour la monter à bord du train, en gare d'Avignon.

« Pour pousser le fauteuil roulant et gérer la valise. Elle avait été placée au milieu d’autres bagages. Et elle était très lourde, plus de 15 kg. C’est pour cela qu’on avait demandé de l’aide. », raconte ainsi Marie-Françoise.

La retraitée a beau expliquer au contrôleur la situation, ce dernier  « ne veut rien entendre et (lui) demande d’aller chercher la carte ». La valise étant bien trop lourde pour la passagère, celle-ci sollicite alors l'aide de l'agent qui... refuse. C'est finalement Patrick qui, au prix d'un effort surhumain, vient en aide à sa femme, laquelle panique en voyant son mari agir au péril de sa santé, en soulevant le bagage. « Il ne peut pas faire d’effort, il risque sa vie en faisant ça », lance alors Marie-Françoise au contrôleur qui ne bronche pas. Et ce qui devait arriver arriva : Patrick « s’est coincé le dos » et « porte une ceinture ».

Un couple de retraités, dans une gareCrédit photo : iStock

Furieux et choqué, les retraités ont par la suite fustigé ce comportement « de shérif ». « C’était un abus de pouvoir, clairement », a ainsi estimé Marie-Françoise. Après avoir tenté des démarches en ligne, puis envoyé deux courriers à la SNCF, le couple a finalement obtenu des excuses de la part de Benjamin Huteau, directeur de l’axe TGV Sud-Est.

« On a apprécié sa démarche. (...) il nous a prévenus que c’était extrêmement rare qu’il appelle les clients. Il a été touché par la lettre et va sensibiliser ses équipes. », a indiqué Marie-Françoise.

Si les retraités souhaitent désormais tourner la page, cet incident ne risque pas de redorer l'image, déjà bien écornée, des contrôleurs.

Source : Paris Normandie
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Handicapé Sncf

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
TGV
Le conducteur du TGV oublie de s'arrêter en gare, 80 passagers restent à quai
Un contrôleur SNCF sur le quai / Ludivine Nakedcat
« Honte à la SNCF » : elle prend le train pour sa chimiothérapie... et reçoit une amende pour une motif scandaleux
Contrôleur SNCF
« C'était lunaire » : un homme verbalisé par la SNCF pour un écart de... 10 centimes sur le prix de son billet
Un train Trenitalia inaugure sa ligne Paris-Marseille
Sur l'axe Paris-Marseille, ce nouveau concurrent de la SNCF enthousiasme les voyageurs
Omar Sy
Omar Sy sort de ses gonds et s'en prend violemment à un agent SNCF, une plainte déposée contre lui