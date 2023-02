Dans cette villa, les séniors vivent en colocation avec les jeunes pour éviter l'Ehpad

Dans le centre ville de Saint-Étienne, une villa pas comme les autres accueille toutes les générations. C’est le projet malin d’un couple d’amis qui a ouvert ses portes le 1er janvier 2023.

Crédit photo : AMICIS

En mars 2022, deux couples d’amis ont acheté la Villa Roassieux, dans la Loire. Jean-Marc Saby et Christophe Sorlin, les nouveaux propriétaires, ont acquis cette demeure de 750 mètres carrés dans le but d’en faire une colocation entre personnes âgées qui refusent l’Ehpad, et jeunes en recherche de convivialité.

Durant neuf mois, la Villa Roassieux, construite en 1900, a été rénovée. Anciennement chambre d’hôtes, la villa de deux étages compte désormais une douzaine d’appartements non médicalisés, rapporte Ouest France.

Les séniors occupent des studios allant de 30 à 55 mètres carrés, tandis que les plus jeunes occupent des studios d’une vingtaine de mètres carrés.

Une maison intergénérationnelle qui rassemble tous les locataires

Crédit photo : DGLimages/ iStock

La maison intergénérationnelle baptisée, « Amicis, Bienvenue chez vous » mise sur la convivialité et l’entente entre ses locataires : une grande cuisine, une salle de sport, deux salons, une buanderie et un terrain de pétanque pour se retrouver en nombre.

« L’avantage, c’est qu’ils disposent chacun de leur espace privé. S’ils n’ont pas envie de voir du monde, ils ont la possibilité de rester chez eux. Sinon, ils peuvent tous se retrouver dans les pièces communes », précisent Jean-Marc Saby et Christophe Sorlin.

Toutes les générations se côtoient chez Amicis. De la doyenne de 93 ans, Monique, en passant par les enfants de Nana, l'intendante de la maison, âgés de 7 à 12 ans. Nana prépare chaque jour, trois fois par jour, le repas des séniors, les aide dans leurs démarches administratives et organise différentes activités. « Il y a toujours quelqu’un sur place, donc elles se sentent en sécurité. Cela les rassure ainsi que leurs proches », ajoute Jean-Marc Saby. Des activités qui permettent notamment aux générations de se retrouver et de partager des moments ensemble.

Tout cela a un coût, 2 500 euros par mois pour les séniors, qui comprennent tous les services dispensés, et 550 euros par mois pour les plus jeunes. Une maison unique en France qui pourrait néanmoins s’étendre à d’autres villes de l’Hexagone.