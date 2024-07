Emportée par le courant avec sa bouée, elle dérive pendant 36 heures sur plus de 80 kilomètres

Au large du Japon, une touriste chinoise a été sauvée en pleine mer après avoir dérivé pendant 36 heures sur plus de 80 kilomètres.

Le lundi 8 juillet, vers 19h55 les garde-côtes japonais sont alertés de la disparition d’une baigneuse. Cette dernière, une ressortissante chinoise, a été emportée avec sa bouée par le courant au large d’une plage de la région de Shizuoka, au Japon.

Portée disparue, la touriste est localisée 36 heures plus tard, le mercredi 10 juillet, par un cargo, au sud de la péninsule de Boso, soit à plus de 80 kilomètres comme le précisent les autorités :

“Il y a 80 kilomètres à vol d’oiseau entre la plage et le lieu où la nageuse a été secourue, mais on suppose qu’elle a dérivé sur une distance encore plus grande”