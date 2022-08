Un garçon âgé de 12 ans sauve un enfant et son père de la noyade et veut devenir sauveteur en mer

À Biarritz, un adolescent de 12 ans a réussi à sauver de la noyade un père et son petit garçon de 5 ans, qui ont été emportés par le courant.

Julien Roumat est un adolescent âgé de 12 ans qui se baigne souvent sur les plages à Biarritz, avec une petite planche de bodyboard. Il y a quelques jours, alors qu’il profitait de la mer, le jeune garçon a entendu des cris de détresse derrière un rocher. Deux personnes, emportées par le courant, étaient en train de se noyer.

Ballotés par les vagues, un homme et son fils de 5 ans n’avaient plus de force et ne parvenaient plus à nager pour revenir sur le rivage.

« J’ai entendu des appels au secours, j’ai vu qu’il y avait deux personnes en danger. C’était un père et son fils. Le père avait les jambes complètement tétanisées, donc il ne pouvait plus nager », a raconté Julien.

Il sauve une famille de la noyade

Sans hésiter, Julien a parcouru une dizaine de mètres avec sa planche pour s’approcher de la petite famille. Il a réussi à atteindre le rocher où se trouvaient le père et son petit garçon et les a ramené hors de l’eau avec la force de ses jambes, en installant les deux personnes sur sa planche.

« C’était dur parce qu’il y avait quand même un certain poids sur ma planche et avec le courant et les quelques vagues qu’il y avait, c’était un peu compliqué », a confié le jeune sauveteur.

Cinq minutes plus tard, les secours sont arrivés et la petite famille est aujourd’hui en bonne santé. Si Julien a eu ces bons réflexes, c’est parce qu’il a suivi un stage de sauveteur quelques jours plus tôt, dans un centre de formation. L’adolescent devra attendre d’avoir 16 ans pour réaliser l’un de ses rêves et devenir sauveteur en mer.