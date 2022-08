« On les offre, c'est plus simple » : en Alsace, les maraîchers liquident des tonnes de tomates invendues

Cet été est particulièrement propice pour la production de tomates, à tel point que les maraîchers alsaciens ne parviennent pas à liquider leurs stocks. Certains ont décidé d’offrir leurs récoltes.

En Alsace, les tomates ne cessent de pousser. Les conditions climatiques de cet été sont excellentes pour la culture de ces fruits, qui aiment les fortes chaleurs et le soleil. Ainsi, toutes les tomates alsaciennes sont arrivées à maturation en même temps, et les maraîchers se sont vite retrouvés débordés.

C’est notamment le cas d’Eric et Caroline Mercier, un couple d’agriculteurs interrogé par TF1 Info. Cela fait maintenant 16 ans que les deux maraîchers sont installés près de Colmar, et ils n’avaient jamais vécu une telle situation.

Comme d’autres maraîchers alsaciens, Eric Mercier a énormément de tomates et cherche une solution pour écouler ses stocks. Après la pandémie de Covid-19, beaucoup de ses clients sont partis en vacances cette année.

De plus en plus de personnes se mettent également au jardinage, ce qui réduit le nombre de consommateurs. Aujourd’hui, Eric est débordé.

« On a environ quatre tonnes de tomates par semaine, quand ça déborde, ça déborde, a-t-il expliqué. On ne peut pas en manger matin, midi et soir. Surtout qu’il y a une équipe formidable qui a travaillé pendant plusieurs mois sur cette culture, il est hors de question de leur dire qu’on a jeté les tomates qu’ils ont récoltées. Alors on les offre, c’est plus simple. »

En effet, le maraîcher a décidé d’offrir une partie de ses tomates aux soignants de l’hôpital de Colmar. Plusieurs dizaines de kilos ont été donnés. Comme la situation pourrait se reproduire, à cause du réchauffement climatique, le maraîcher envisage de planter moins de tomates à l’avenir.