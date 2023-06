En Bretagne, cette colocation pour seniors inédite est directement reliée à un hôtel

Dans les Côtes-d’Armor, deux entrepreneurs ont mis en place une colocation pour seniors dans un hôtel. L’établissement, séparé en deux, recevra à la fois des voyageurs et des personnes âgées.

Un nouveau logement alternatif dédié aux seniors va bientôt voir le jour en Bretagne, dans les Côtes-d’Armor. Ce projet est initié par Victor Baduel et Tanguy Lequiller, à la tête de la start-up Meilleurs Voisins. Les deux entrepreneurs ont décidé de créer une colocation pour seniors dans le village de Ploufragan.

Crédit photo : Meilleurs Voisins

Alors que de nombreuses colocations pour seniors se développent en France, celle-ci est inédite dans le département car elle est directement reliée à un hôtel. Les fondateurs du projet aiment quant à eux parler d’une “auberge de seconde jeunesse”.

Une colocation pour seniors liée à un hôtel

Le bâtiment est constitué de 27 chambres. D’un côté, plusieurs chambres resteront ouvertes aux touristes de l’hôtel. De l’autre, huit studios seront aménagés pour accueillir des personnes âgées dans des petits appartements de 27 m2 avec kitchenette et salle de bain. Des espaces communs, comme un espace détente, une salle de lecture, une salle bien-être et un lieu de restauration seront reliés par une terrasse. D’après les entrepreneurs, ce projet correspond à une demande car les seniors veulent “bien vivre leur retraite, casser leur solitude tout en étant indépendants et à la recherche d’une vie plus communautaire”.

Crédit photo : iStock

Pour vivre dans cet endroit, les seniors devront payer un loyer mensuel de 600 à 800 euros, charges comprises. Pour un séjour d’une semaine avec un programme d’activités, comptez 480 euros.

Des activités dans la colocation

Dès cet été, des séjours de découverte seront proposés aux personnes intéressées par la colocation, mais aussi aux personnes âgées qui souhaitent passer des vacances conviviales. En plus de cela, des événements comme des vide-greniers et des spectacles seront organisés, ainsi que des séjours thématiques.

Dans l’hôtel, les seniors pourront participer à des activités menées par des intervenants comme du yoga, de la peinture, du théâtre ou du jardinage. À terme, l’objectif est de réunir les habitants du village, les seniors, les élèves des écoles et les touristes autour de ces activités pour favoriser les échanges et renforcer le lien intergénérationnel.

“Ce sera un vrai lieu de vie et de rencontre à taille humaine”, a détaillé Victor Baduel.

Des travaux vont être entrepris pour aménager les logements et les premiers résidents de la colocation seront accueillis dès janvier 2024.