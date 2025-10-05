En Dordogne, un colis piégé explose dans la camionnette d'un facteur, deux autres ont été retrouvés

Ce samedi 4 octobre, des employés de La Poste ont eu une grosse frayeur. Un facteur a transporté un colis piégé qui a explosé dans sa camionnette et deux autres colis similaires ont été trouvés.

En Dordogne, un facteur a eu une grosse frayeur alors qu’il distribuait des colis ce samedi 4 octobre. Alors que les commandes Shein et Temu représentent 22% des colis traités par La Poste, l'un d'eux ne contenait pas du tout des vêtements issus de la fast-fashion. En effet, l’un des colis que le facteur transportait était piégé puisqu’il a explosé dans la camionnette du facteur. À l’intérieur du colis se trouvaient un petit détonateur et une charge explosive.

Par chance, le facteur n’a pas été blessé. Il a immédiatement averti ses collègues et deux autres colis piégés ont été repérés au bureau de poste de Saint-Aulaye. Des démineurs originaires de Bordeaux sont intervenus sur place et les deux autres colis n’ont pas explosé.

Des colis piégés

Ces trois colis étaient adressés à un député connu au niveau national, une journaliste et une humoriste. Ces trois personnes possèderaient des résidences secondaires dans la région.

Par chance, les charges explosives contenues dans les colis n’étaient pas mortelles puisqu’il s’agissait de charges faibles et sans danger. Selon une source proche de l’enquête citée par France Bleu, il s’agirait plutôt d’une “mauvaise blague, on n’est pas sur un attentat”. En effet, les charges explosives n’étaient pas mortelles, même si elles auraient pu blesser légèrement les employés de La Poste qui manipulaient les colis.

“C’était un carton normal. Les démineurs ont fait en sorte que les bombes n’explosent pas. Cela a duré bien 3 ou 4 heures”, a déclaré une voisine de La Poste, à France Info.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver l’expéditeur de ces colis.