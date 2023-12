En Occitanie, une centaine de motards se mobilise pour soutenir un collégien victime de harcèlement

Dans les Pyrénées-Orientales, un collégien victime de harcèlement scolaire a reçu une aide inestimable : une centaine de motards s’est déplacée devant son établissement pour le soutenir.

Mathéo est un jeune collégien en classe de sixième qui étudie au collège Pau-Casals, à Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales. Victime de harcèlement scolaire, le jeune garçon a récemment reçu un soutien inattendu. En effet, une centaine de motards s’est déplacée pour lui apporter son soutien. L’appel a été lancé par Michaël, administrateur de la page Facebook “Stop harcèlement 66”, qui a reçu un message de l’une de ses connaissances l’informant que Mathéo était victime de harcèlement dans son collège.

“À notre petit niveau, on essaie de faire des choses. Seul on va vite, mais ensemble on va très loin. On est là pour soutenir les enfants, apporter un soutien moral aux personnes harcelées et violentées”, a-t-il expliqué.

Des motards se mobilisent contre le harcèlement

Au total, plus d’une centaine de motards s’est déplacée pour se réunir devant le collège de Mathéo afin de le soutenir. Un seul mot d’ordre a été défini pour ce rassemblement : les motards devaient se réunir pacifiquement, sans insulte, ni violence, ni rupteur (le fait de faire vrombir les moteurs).

“On était là pour montrer que les motards sont des gens avec du coeur et envoyer des signaux positifs. Maintenant, j’espère que ça va porter ses fruits, que des choses seront prises en compte et qu’elles vont s’apaiser pour Mathéo à qui nous avons montré qu’il n’est pas seul”, a expliqué Michaël.

Ce rassemblement a surpris l’équipe éducative et les autres élèves qui étaient retenus à l’intérieur de l’établissement jusqu’au départ des motards. Mathéo a quant à lui été ramené en moto jusqu’à son domicile.

Depuis cette action, le jeune garçon est retourné au collège et tout s’est bien passé. Selon des propos rapportés par Michaël, Mathéo est revenu des cours avec un sourire serein, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Une belle action solidaire qui a porté ses fruits et qui pourrait être reconduite pour soutenir d’autres élèves à l’avenir.