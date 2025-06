Préparez-vous à une vague de chaleur qui va durer, un pic intense est attendu

La chaleur n’est pas près de s’arrêter. Selon Météo France, de nouvelles températures à la hausse sont attendues. Voici ce que l’on sait.

Si vous espériez quelques températures plus fraiches, vous pouvez encore attendre. Comme le rapporte Météo France, une nouvelle vague de chaleur est attendue pour cette fin de semaine dans l’Hexagone et précisément ce week-end, du 21 et 22 juin (pile pour la fête de la musique !).

Alors que la semaine passée a été marquée par des températures intenses sur une grande partie de la France, la 50ᵉ vague de chaleur depuis 1947 est attendue dès ce jeudi 19 juin.



Crédit : IStock

La 50ᵉ vague de chaleur en France

Comme l’a annoncé Météo France, les températures vont “monter d’un cran” ce jeudi, se rapprochant pour certaines régions de 40 °c. Il faut donc se préparer à suffoquer :

“On attend 32 à 35 °C au sud de la Loire, localement jusqu’à 37-38 °C dans le Sud-Ouest.”

Forcément, certaines régions de France sont déjà en alerte canicule. Au total, 27 départements sont placés en vigilance jaune canicule à partir de jeudi 16 h, jusqu’à vendredi minuit.

Crédit : Météo France

Après quelques heures d’accalmie, les températures grimperont à nouveau en flèche et offriront un week-end placé sous le signe de la canicule : “Les très fortes chaleurs (35 °C) progresseront au nord de la Loire jusqu’au bassin parisien et vers l’est”, a confié François Gourand, prévisionniste à Météo-France, interrogé par Le Monde.

Crédit : Météo France

Canicule : les gestes à avoir

Pour rappel, en période de canicule, il est primordial de se rafraichir au maximum et de s’hydrater :​​ “Adopter des gestes simples permettent de limiter les effets d’une vague de chaleur sur la santé”, indique Santé Publique France.

L’objectif étant d'éviter les coups de chaleur :