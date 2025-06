Pics de chaleur à 37 degrés en France cette semaine, voici les régions les plus touchées

Dès ce mercredi 11 juin 2025, les températures vont connaître un pic dans certaines régions de France. Voici ce que l’on sait.

L’été est enfin là et les températures le prouvent. Selon Météo France, l’hexagone doit se préparer dans les prochains jours à plusieurs pics de fortes chaleurs dans certaines régions de France : “Le thermomètre va atteindre des valeurs notables pour un début juin. Le mercure franchira encore le seuil des très fortes chaleurs”, indiquant des températures allant au-delà de 35 °C entre mercredi et vendredi :

“Les températures seront parfois 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison.”



Crédit : IStock

Selon Météo France, ce sont principalement les régions du Sud-Ouest qui seront impactées avec de températures maximales entre 34 et 36 °C. La région de La Rochelle devrait voir afficher 35°C avec des pointes à 36-37 °C prévues entre les Landes, la Gironde, la Charente, la Dordogne et le Lot-et-Garonne.

Aussi, les prochains jours connaîtront des vagues d’air chaud qui se décalera progressivement vers l’est du pays où il fera entre 30 et 34 °C, avec des pics allant jusqu’à 36 °C en vallée du Rhône, notamment. Si la France est impactée par ces fortes chaleurs, c’est notamment dû à une goutte froide - un phénomène qui représente une région d'air froid entourée de masses d'air chaudes - située au large du Portugal qui fait remonter une masse d’air très chaud venu du Maghreb.



Crédit : MéteoFrance

Comment se protéger de la chaleur ?

Vous n’avez pas envie de subir vos prochaines journées de chaleur ? On vous comprend ! Il y a certains réflexes à adopter pour se rafraîchir, comme porter des tenues légères, éviter les déplacements inutiles, privilégier des activités en intérieur, à la fraîche, boire beaucoup d’eau et rester hydraté, se rafraîchir à la plage ou piscine, si cela est possible. Il est aussi recommandé de se protéger du soleil, avec casquette, chapeau et crème solaire :

“Adopter des gestes simples permettent de limiter les effets d’une vague de chaleur sur la santé”, indique le gouvernement.

Crédit : MéteoFrance

En cas de coup de chaleur, il est conseillé de contacter un spécialiste de la santé :

“Le coup de chaleur (ou hyperthermie) peut survenir en cas d’exposition prolongée à des températures élevées, souvent associée à un effort physique modéré à intense, y compris pour des individus jeunes et en bonne santé.”

Les symptômes ? Maux de tête, sensation de fatigue inhabituelle, vertiges, étourdissements, malaise, perte d’équilibre, désorientation, propos incohérents, perte de connaissance.



Crédit : IStock