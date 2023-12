Cette présentatrice craque et fait un doigt d'honneur en direct à la télévision, la vidéo fait le buzz

Maryam Moshiri, une présentatrice de télévision sur la chaine BBC News, a craqué en plein direct. Explications.

Elle a osé ! La présentatrice de télévision Maryam Moshiri, connue pour présenter l’émission ‘The Do One Show’, sur la chaine BBC News a eu un écart de conduite le 6 décembre dernier. Alors que le journal télévision de 12h venait tout juste de débuter, on peut voir la présentatrice faire un doigt d’honneur à l’écran, puis reprendre son calme et présenter les titres du journal.

Un écart de conduite

Comme le rapporte ainsi Ladbible, on suppose que cet écart n’aurait jamais dû être filmé, mais par un mauvais timing, la présentatrice s’est retrouvée en top tweet sur la Toile. De nombreux internautes ont remarqué cet écart et ont ainsi posté sur X : “Est-ce réel” ou encore “"Nouveau mème de réaction DÉVERROUILLÉ !” ou bien “Oopsie !” et même : "Ou alors, elle se disputait avec le caméraman.”

Suite à ce dérapage, quelque peu gênant, la présentatrice ne s’est pas encore exprimée. On suppose toutefois que des excuses publiques ne devraient pas tarder. Après tout, les accidents à l’antenne ne sont pas rares, et en cette période d’actualités difficiles, ce dérapage a de quoi faire sourire… ou pas. Une chose est sûre, cela aura fait réagir la Toile.

BBC News n’en est pas à son premier écart, souvenez-vous, en 2017, un homme avait fait le buzz en pleine interview alors qu’il se faisait déranger par ses enfants. Les aléas du direct…

Pourtant, la chaîne avait parfaitement réagi en rappelant lors d'une seconde interview l'intervenant et en invitant, cette fois-ci, la famille de l'interrogé. Une manière pour la chaîne de réagir de façon positive au buzz de ce dérapage, plutôt amusant, il faut bien l'avouer. Preuve que les aléas du direct ne sont pas toujours si dramatiques. N'est-ce pas ?