Enseignants, ils dévoilent 4 choses que les parents d'élèves doivent savoir pour que la rentrée se passe bien

Un enseignant a récemment donné quelques conseils aux parents pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions.

À l'approche de la rentrée scolaire, certains parents ont de légitimes appréhensions car ils aimeraient que tout se déroule à la perfection pour leurs enfants.

Le premier jour d'école est toujours particulier et ne doit pas être pris à la légère.

Très souvent, alors que l'été se termine, les enfants ont encore la tête aux vacances et le retour en classe peut donc s'avérer délicat lorsque l'on est de nouveau confronté aux règles de l'école.

Pour aiguiller au mieux les parents d'élèves, des enseignants américains ont récemment livré quatre conseils pour une rentrée réussie.

Crédit photo : Istock

Ces enseignants délivrent quatre conseils pour une rentrée réussie

Professeur dans la ville de Détroit dans le Michigan, Todd Bloch explique d'abord qu'il est important que les enfants ne soient pas exclus du processus de dialogue entre les parents d'élèves et le corps enseignant.

« Nous voulons généralement que les élèves assistent à des réunions parents-enseignants. De cette façon, les enfants et leurs parents peuvent entendre les commentaires en même temps », indique ainsi ce professeur sur le site Today.com.

Deuxième chose importante selon Edia Rivens (professeure dans le primaire) : ne pas hésiter à venir directement parler aux professeurs quand il y a un problème. Lorsqu'on est parent et que l'on sent que quelque chose tracasse son enfant à l'école, il ne faut pas hésiter en effet à en parler aux enseignants, car ces derniers voient les élèves au quotidien et sont donc susceptibles de savoir des choses que vous ignorez.

Crédit photo : Istock

Le troisième conseil que donnent les enseignants est de ne surtout pas contacter son enfant lorsqu'il est à l'école, tout simplement car il leur faut passer le moins de temps possible sur leurs téléphones. Inutile de rappeler également que les élèves n'ont généralement pas le droit d’utiliser leur téléphone à l'école.

Enfin, selon un professeur du nom de Zander Epps, il faut éviter au maximum de faire rater l'école à ses enfants sous prétexte d'un départ en vacances. De nombreux professeurs déplorent ainsi cette pratique devenue monnaie courante.