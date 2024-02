Envie de connaître l'origine de votre nom de famille ? Ce site vous dit tout gratuitement !

Héritage générationnel, le nom de famille que vous portez depuis votre naissance peut posséder une histoire inestimable. Si vous êtes curieux de savoir d’où il vient, ce site internet peut répondre à vos questions.

Quand vous naissez, vous êtes inévitablement identifiés par un prénom mais surtout par un nom de famille, héritage de vos parents. Pendant très longtemps, l’usage était de donner le nom de famille du père, laissant aux oubliettes celui de la mère. Depuis quelques années, la tendance s’inverse légèrement au profit des noms de famille doubles, alors que d’autres finissent par porter le nom de famille de leur mère.

Des choix personnels qui peuvent être motivés par l’héritage porté par ces noms de famille. Ainsi, vous avez déjà dû vous demander d’où venait votre nom de famille, que ce soit son origine géographique ou son étymologie. Heureusement, il existe un site internet gratuit qui vous permet de répondre à ces questions.

Ce site s’appelle Geneanet et il est devenu une institution dans le domaine de généalogie depuis sa création en… 1996 ! Et oui, le site était déjà là à la genèse d’internet. Il regroupe plus de 5 millions de membres et 9 milliards de noms d’ancêtres référencés. Création française, Geneanet a été racheté en 2021 par le groupe américain Ancestry, leader mondial de la généalogie. C’est dire le sérieux du site !

Crédit photo : Geneanet

À la découverte de l’Histoire de votre nom de famille !

Sur Geneanet, vous pouvez donc remonter les traces géographiques des noms de famille avec une carte interactive basée sur des données collaboratives. Vous pouvez y découvrir les régions du monde où un nom est le plus présent, livrant une perspective fascinante sur la migration des familles à travers les générations.

Au-delà de la cartographie des patronymes, le site propose aussi un dictionnaire des noms de famille riche de plus de 150 000 entrées. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez donc découvrir la signification et l’étymologie des noms, ce qui peut vous permettre de comprendre son origine géographique. En effet, les noms peuvent être associés à différents éléments physiques, sociaux ou géographiques.

Crédit photo : iStock

En outre, Geneanet prend en considération l’évolution de l’orthographe des noms à travers le temps. Ainsi, vous pouvez découvrir les différentes variantes orthographiques d’un nom de famille, ce qui pourrait vous amener à reconstituer des liens de parentés ancestraux avec des personnes ayant un nom de famille différent, mais qui aurait au final la même origine que le vôtre.