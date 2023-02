Il retrouve un trésor familial vieux de 80 ans, grâce à une carte dessinée par son père

Au début de la Seconde Guerre mondiale, une famille a enterré un trésor avant l’invasion russe. 80 ans plus tard, leur petit-fils a retrouvé le trésor grâce à une carte dessinée par son père.

En septembre 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille a enterré son argent et ses objets de valeur dans l’est de la Pologne, avant l’invasion russe. Par la suite, la famille Glazewski n’est jamais retournée là où elle avait enterré son trésor, près de Lviv, une ville qui fait aujourd’hui partie de l’Ukraine.

80 ans plus tard, le petit-fils d’Adams, le chef de la famille au moment de l’invasion russe, a retrouvé le trésor caché par ses ancêtres. Pour le découvrir, il a suivi une carte au trésor dessinée par son propre père.

Âgé de 69 ans, Jan Glazewski a donc demandé à son père de lui faire une carte pour lui indiquer l’endroit où le trésor avait été caché pendant la guerre, afin qu’il puisse partir à sa recherche.

« Il m’a donné cette carte, accompagnée de quelques instructions, et il l’a dessinée de mémoire 50 ans après son départ. Sur cette carte, il a dessiné l’endroit où se trouvait le manoir d’origine. Il a été détruit par les Russes, mais nous avons trouvé les fondations. Ensuite, il y avait une ligne pointillée traversant un champ cultivé. Aujourd’hui, ce n’est que de la brousse, il fallait marcher environ 100 mètres puis descendre une pente », a expliqué Jan.

Il découvre le trésor familial

Une fois ce chemin parcouru, Jan est arrivé à l’entrée d’une forêt, et c’est à cet endroit qu’était enterré l’argent. Avec des détecteurs de métaux, il a fouillé l’entrée du bois et a fini par trouver le trésor qui contenait, entre autres, une boîte à bijoux de sa mère décédée quand il avait 7 ans.

« J’étais là, touchant les objets que ma mère avait rangés 80 ans auparavant. C’était très émouvant pour moi, a confié Jan. C’est extrêmement significatif. C’est une sorte de réalisation de rêve de vie, en tant que petit garçon, de trouver le trésor. Mais plus important encore, cela répond à une directive de mon père. Cela m’a donné un grand sentiment de satisfaction. Je marche plus grand, je suis plus confiant. »

Le trésor contenait les bijoux, une cuillère de baptême gravée ainsi que de nombreux artefacts. Le tout est estimé à plusieurs milliers de dollars. Par la suite, Jan espère que certaines pièces seront exposées, en mémoire de sa famille.