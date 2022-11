Les 50 noms de famille français les plus répandus

Il y a des noms de famille plus courants que d’autres : on croise plus souvent de Petit ou de Moreau que de Gautheron ou de Lamouroux. Voici la liste des cinquante patronymes français les plus répandus.

Les noms de famille sont apparus en France à partir du XIIème siècle environs. Avec l’accroissement de la population, l’identification des individus uniquement par leur prénom n’était alors plus suffisante. Mais comment les noms de famille ont-ils été attribués ? La plupart du temps, les noms de famille étaient choisi à partir du prénom du chef de famille - d’où l’omniprésence encore aujourd’hui, de personne ayant Martin, Bernard ou Laurent pour nom de famille. C’est pour cela qu’on parle de patronyme, c’est-à-dire du patriarche et pas de ma mère (cela aurait été un matronyme). Autrement, les noms de famille étaient construits à partir des critères suivants :

les métiers : Boyer, vient de bouvier, c’est-à-dire celui qui garde les boeufs, tandis que Lefebvre, en ancien français, signifie forgeron, par exemple ;

: Boyer, vient de bouvier, c’est-à-dire celui qui garde les boeufs, tandis que Lefebvre, en ancien français, signifie forgeron, par exemple ; les caractéristiques physiques ou morales d’une personne : on pense à Petit, Roux ou encore Legrand, assez explicite ;

: on pense à Petit, Roux ou encore Legrand, assez explicite ; les lieux d’habitation : le nom Dubois était attribué à celui qui possédait une maison près du bois, le nom Dupont à celui qui habitait près du pont.

C’est l’accroissement de la population qui a obligé les individus à se différencier par des noms de famille / Crédit photo : Unsplash

En 1474, l’attribution des noms de famille a été réglementée par Louis XI, qui a notamment interdit le changement de patronyme sans autorisation royale. Depuis le XVIème siècle, les noms de famille doivent obligatoirement être inscrit dans les registres administratifs et les actes religieux (baptêmes, mariages, enterrements). Aujourd’hui, le nom de famille doit apparaitre à l’état civil, avec le prénom déclaré à la naissance d’un enfant.

Noms de famille très rares et patronymes (hyper) répandus

Depuis le XIIème siècle, les noms de famille se sont transmis de pères en fils, et, si certains noms se sont transformés tandis que de nouveaux sont apparus, les noms de famille de l’époque sont toujours largement répandus en France, si ce n’est les plus répandus. L’Insee (institut national de la statistique et des études économiques) recense plus de 1,4 million de nom de famille différents en France. Certains plus rares que d’autres. Avec moins de cinquante vivants porteurs du nom, on parle de nom de famille très rare, ce qui concernerait une personne sur deux. Avec moins de 500 porteurs vivants, on parle de nom de famille rare, ce qui représenterait une personne sur dix. Les autres portent des noms de famille courants.

Les noms de famille se transmettent de père en fils depuis des générations / Crédit photo : Unsplash



Les 50 noms de famille français les plus répandus

En France, 300 000 personnes seraient les uniques (et potentiellement derniers) porteurs de leur nom de famille, qui pourraient ainsi disparaitre, tandis que près de 300 000 personnes portent le même patronyme, le plus répandu : Martin. Voici la liste des cinquante noms de famille les plus courants en France, d’après les recensements de l’Insee faits entre 1891 et 1990, avec leur récurrence. Petite précision : les noms du classement apparaissent sans accent, sans tréma ou cédille. L’institut des statistiques ne fait pas de différenciation entre Müller et Muller ou Faure ou Fauré, par exemple.

Martin- porté par 228857 personnes Bernard- porté par 120573 personnes Thomas- porté par 108141 personnes Petit- porté par 105463 personnes Robert- porté par 102950 personnes Richard- porté par 99920 personnes Durand- porté par 99614 personnes Dubois- porté par 98951 personnes Moreau- porté par 94261 personnes Laurent- porté par 88803 personnes Simon- porté par 87 941 personnes Michel- porté par 85 489 personnes Lefebvre- porté par 82 522 personnes Leroy- porté par 79 204 personnes Roux- porté par 69 685 personnes David- porté par 69 212 personnes Bertrand- porté par 66 763 personnes Morel- porté par 66 417 personnes Fournier- porté par 65 758 personnes Girard- porté par 64 031 personnes Bonnet- porté par 63 085 personnes Dupont- porté par 63 035 personnes Lambert- porté par 63 026 personnes Fontaine- porté par 62 869 personnes Rousseau- porté par 62 193 personnes Vincent - porté par60 751 personnes Muller- porté par 58 811 personnes Lefevre - porté par58 158 personnes Faure- porté par 58 097 personnes Andre- porté par 57 349 personnes Mercier- porté par 57 294 personnes Blanc- porté par 57 127 personnes Guerin- porté par 56 839 personnes Boyer- porté par 56 246 personnes Garnier- porté par 56 244 personnes Chevalier- porté par 54 468 personnes Francois- porté par 54 107 personnes Legrand- porté par 53 523 personnes Gauthier- porté par 53 168 personnes Garcia- porté par 52 739 personnes Perrin- porté par 51 818 personnes Robin- porté par 51 038 personnes Clement- porté par 50 448 personnes Morin- porté par 49 974 personnes Nicolas- porté par 49 022 personnes Henry- porté par 48 972 personnes Roussel- porté par 48 889 personnes Mathieu- porté par 48 764 personnes Gautier- porté par 48 304 personnes Masson- porté par 48 076 personnes

En savoir plus sur un nom de famille

Aujourd’hui, il existe de nombreux outils de recherche pour en savoir plus sur un nom et l’origine d’un nom, et donc sur une famille, en remontant de génération en génération. Les sites de généalogie notamment, qui permettent de retrouver des parents éloignés. Il est également possible de faire de l’onomastique, c’est-à-dire l’étude des noms propres, à savoir leur étymologie, leur formation et leur origine ainsi que leur usage. De quoi en apprendre plus sur sa famille et son histoire.