États-Unis : cet homme âgé de 101 ans a obtenu son diplôme universitaire

Aux États-Unis, un homme âgé de 101 ans qui n’a jamais pu finir ses études, a obtenu son diplôme universitaire grâce à la mobilisation de sa famille. Un moment très émouvant pour le centenaire.

Crédit photo : Jefferson County Schools

Merrill Pittman Cooper est un étudiant américain pas comme les autres, puisqu’il est âgé de 101 ans. Après avoir attendu plus de 80 ans, il a enfin obtenu son diplôme d’études secondaires.

Quand il était jeune, Merrill Pittman Cooper est allé au Storer College à Harpers Ferry, aux États-Unis. Cet établissement a été créé en 1865 pour aider les anciens esclaves nouvellement libérés après la guerre civile à avoir accès à l’éducation. À l’époque, il s’agissait de l’une des seules écoles accessibles pour les résidents noirs, et près de 7 000 jeunes ont étudié dans cet établissement avant sa fermeture dans les années 1950.

Crédit photo : The Cooper Family

Pendant quatre ans, Merrill Pittman Cooper a étudié le latin, la biologie, l’histoire, l’anglais et les mathématiques. Malheureusement, il n’a jamais pu finir ses études et a été contraint d’abandonner sa dernière année. Sa mère, qui travaillait comme femme de ménage à domicile, ne gagnait pas assez d’argent pour lui payer ses frais de scolarité. Comme elle était en difficultés financières, Merrill l’a poussée à déménager à Philadelphie, où ils avaient de la famille.

« Elle a travaillé si dur et tout est devenu si difficile que j’ai décidé qu’il valait mieux abandonner l’école », a-t-il confié.

Il obtient son diplôme à 101 ans

Après son déménagement, Merrill Pittman Cooper a été employé en tant qu’opérateur de tramway à Philadelphie. En 2018, l’homme aujourd’hui centenaire a visité son ancienne école et a confié à sa famille qu’il regrettait de ne jamais avoir pu finir ses études pour obtenir son diplôme.

« Au fil du temps, j’ai pensé qu’il était probablement trop tard, alors je l’ai mis derrière moi et j’ai tiré le meilleur parti de la situation. Je me suis tellement impliqué dans le travail et la vie que mes rêves se sont envolés », a-t-il affirmé.

Crédit photo : Jefferson County Schools

Pour le soutenir, la famille de Merrill a décidé de lui organiser une cérémonie de remise de diplôme, pour que le centenaire puisse enfin réaliser son rêve 84 ans plus tard.

« Les écoles du comté de Jefferson s’engagent à aider chaque élève, jeune ou vieux. Pour monsieur Cooper, cela signifiait recevoir un diplôme d’études secondaires. Nous sommes honorés de contribuer à faire de ce rêve une réalité », a déclaré Bondy Shay Gibson-Learn, surintendant du système scolaire.

Très touché, Merrill Pittman Cooper était au bord des larmes devant cette surprise. Très heureux d’avoir enfin obtenu son diplôme, il a remercié toute sa famille.