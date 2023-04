Un homme de 18 ans a remporté un million de dollars grâce à un jeu de grattage que sa grand-mère lui avait offert pour son anniversaire

Aux États-Unis, un jeune homme de 18 ans s’est vu offrir par sa grand-mère un jeu de grattage. Cette charmante attention lui a permis de remporter…un million de dollars. Le hic ? Il doit d’abord se procurer une pièce d’identité pour réclamer son gain.

À seulement 18 ans, Kaleb Heng, est déjà millionnaire. Enfin presque. Le jeune homme, qui habite en Californie, a remporté un million de dollars (900 600 euros) grâce à un jeu à gratter que sa grand-mère lui avait offert. Le hic ? Il a dû se procurer une pièce d’identité pour réclamer ses gains. Comme le rapporte Insider, l’aïeule de Kaleb a décidé de lui acheter un ticket de loterie à gratter le jour de son 18ème anniversaire, l’âge légal pour jouer aux jeux de loterie aux États-Unis.

Crédit Photo : Scott Olson/Getty Images

Le gagnant va pouvoir financer ses études

Kaleb Hend a indiqué aux médias locaux que sa mamie lui avait donné le ticket à gratter «The Perfect Gift» quelques heures avant sa partie de pêche.

«Ma mère me conduisait à la pêche et en chemin, j'ai gratté le billet. Nous avons dû nous arrêter. C'était un million de dollars, et je n'avais même pas encore de pièce d'identité !», a déclaré l’heureux gagnant aux responsables du loto de l’État.

Crédit Photo : California Lottery

Rassurez-vous ! Kaleb Heng a réussi à récupérer son jackpot après avoir reçu sa carte d’identité, ont précisé les responsables de la loterie californienne dans un communiqué publiée le 6 avril dernier.

Le jeune millionnaire va utiliser ses gains pour financer ses études à l’Université et pour améliorer son mobilier.