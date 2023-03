Cet enfant de 8 ans a réalisé l'impossible pour changer la vie de son vendeur de gaufres préféré

Aux États-Unis, un petit garçon de huit ans a récolté plus de 100 000 dollars pour aider son vendeur de gaufres. Une partie de la somme a permis à l’homme, qui venait à pied au travail, de s’acheter une voiture.

Kayzen Hunter est un petit garçon de huit au grand cœur. La raison ? Le jeune Américain a récolté plus de 100 000 dollars pour aider son vendeur de gaufres préféré, rapportent nos confrères du Washington Post.

Comme le précise le média, le garçonnet a ouvert une cagnotte en ligne le 18 février dernier, après avoir appris que son ami venait à pied au travail et qu’il vivait dans un motel avec ses filles.

«J’aimerais récolter des dons pour mon ami, Devonte. C’est un travailleur sérieux qui doit marcher ou se faire conduire au travail chaque jour», a expliqué Kayzen sur le site GoFundMe.

Crédit Photo : GoFundMe

L’initiative du petit garçon cartonne

Le petit bonhomme a rencontré Devonte Gardner au Waffle House de Little Rock, dans l’Arkansas. Très vite, l’enfant et le serveur au sourire jovial ont tissé des liens. Il faut dire que Kayzen et sa mère se rendent chaque semaine dans l’établissement, où ils sont reçus comme des rois depuis près d’un an.

Récemment, Kayzen a découvert que Devonte a été contraint de louer un motel avec sa famille car son ancien appartement était rempli de moisissure. C’est dans ce contexte que l’enfant a demandé à sa mère d’ouvrir une cagnotte pour lui donner un coup de pouce financier.

«Nous l’aidons pour qu’il trouve une location propre mais voulons l’aider encore plus (…) Devonte est l’une des personnes les plus joyeuses et positives que vous pourriez rencontrer».

Crédit Photo : GoFundMe

Dans un premier temps, le garçon a fixé l’objectif de la cagnotte à 5000 dollars. Cette somme aurait permis à Devonte de s’acheter une voiture «convenable». Une chose est sûre : Kayzen était loin de se douter que les médias nationaux allaient relayer son initiative.

Conséquence : la cagnotte s’élève aujourd’hui à 105 806 dollars. Dans une interview accordée à MSNBC, Devonte a indiqué que lui et sa famille avaient emménagé dans un nouvel appartement : «Je suis tellement content de savoir que mes filles n’auront pas à traverser les mêmes épreuves que moi», a-t-il confié.