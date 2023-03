Après avoir joué à l'EuroMillions pendant dix ans, cette femme vient de remporter 102 millions d'euros

Dans la Sarthe, une femme et son mari ont remporté l’incroyable jackpot de 102 millions d’euros en jouant à l’EuroMillions. Cette somme figure parmi les dix plus gros gains de France.

Dans la Sarthe, une femme âgée d’une quarantaine d’années jouait régulièrement à l’EuroMillions depuis dix ans. Pour chaque tirage, elle sélectionnait ses numéros fétiches et remplissait une seconde grille avec des chiffres aléatoires.

Finalement, ses tentatives de décrocher le gros lot ont fini par payer puisque la joueuse a remporté le jackpot à l’EuroMillions.

Crédit photo : iStock

La somme gagnée est exceptionnelle car il s’agit de l’un des dix plus gros gains de France et la plus importante dans la région Pays de la Loire.

Elle remporte plus de 102 millions d’euros

En choisissant les numéros 7, 23, 34, 42, 48 et les étoiles 1 et 3, la joueuse a remporté la somme de 102 242 035 euros.

“J’ai comparé les numéros une cinquantaine de fois tout au long de la journée et la merveilleuse nouvelle s’est confirmée”, a raconté son mari.

Crédit photo : FDJ

En attendant de recevoir ses gains, le couple a indiqué avoir caché le ticket gagnant dans une boîte en métal, dans le cas où un incendie se déclarerait dans la maison. Avec cette argent, la femme souhaite quitter son emploi.

“Grâce à cette chance, nous avons surtout gagné du temps, c’est le plus grand des luxes”, a affirmé le couple, ravi.

Le couple envisage également de créer sa propre entreprise familiale, d’investir dans l’immobilier et de s’acheter une nouvelle voiture.