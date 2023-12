EuroMillions : le jackpot historique de 240 millions d'euros a été remporté

La première cagnotte de l’EuroMillions n’a pas été remportée ce mardi 5 décembre et a été remise en jeu, s’élevant à 240 millions d’euros. Un joueur a finalement remporté ce montant historique ce vendredi 8 décembre.

Vendredi 8 décembre, l’EuroMillions mettait en jeu un montant historique de 240 millions d’euros, soit le plus gros gain de l’histoire du jeu. Une première cagnotte de 217 millions d’euros, qui était déjà la troisième plus grosse somme de l’EuroMillions, pouvait être gagnée ce mardi 5 décembre.

Cependant, aucun joueur n’a réussi à trouver les bons numéros et le jackpot n’a pas été remporté et a été remis en jeu, pour le plus grand bonheur des joueurs qui ont pu tenter leur chance pour un montant plus important.

Un joueur gagne 240 millions d’euros

Finalement, l’incroyable somme de 240 millions d’euros a été remportée, mais la grille gagnante n’a pas été validée en France puisque le grand vainqueur est un Autrichien. Les bons numéros étaient le 17, 30, 42, 48, 50 ainsi que les étoiles 4 et 8. Selon la Française des Jeux (FDJ), les joueurs avaient une chance sur 139 millions de remporter le jackpot.

Jusqu’à présent, le plus gros gain de l’histoire de l’EuroMillions s’élevait à 230 millions d’euros et a été remporté au Royaume-Uni en juillet 2022. En France, le plus gros montant de l’EuroMillions a été empoché par une Tahitienne qui jouait pour la première fois de sa vie et qui a récolté 220 millions d’euros en octobre 2021.