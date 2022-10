Halloween : il crée un déguisement LEGO en carton pour son fils et le résultat est impressionnant

Pour que son fils puisse porter la tenue de son personnage de dessin animé préféré, tiré de La Grande Aventure LEGO, ce papa a confectionné lui-même le déguisement et le résultat est impressionnant.

Halloween approche et dans quelques jours, les enfants vont faire le tour des maisons pour récolter un maximum de bonbons auprès des habitants.

Pour l'occasion, il est important de choisir son déguisement et si certains enfants préfèrent des tenues classiques, d’autres ont des idées plus originales.

Crédit photo : Blaze03

C’est le cas d’un petit garçon fan du film La Grande Aventure LEGO, qui a décidé de porter la même tenue que son personnage préféré, Emmet. Cependant, malgré de nombreuses recherches dans des magasins spécialisés en déguisements, son père n’a pas trouvé la tenue idéale.

Il crée un déguisement LEGO impressionnant

Pour faire plaisir à son fils, le papa ne s’est pas laissé abattre puisqu’il a décidé de créer le déguisement lui-même. Pour commencer, il a découpé et sculpté de la mousse avec une lime à bois pour confectionner la tête du personnage. Il l’a ensuite enduite de résine avant de la peindre.

Pour faire le corps du LEGO, le père de famille a utilisé du carton recyclé et a pris soin de choisir une matière légère pour que son enfant puisse se déplacer facilement.

Crédit photo : Blaze03

L’ensemble des morceaux de carton a été retravaillé avec de la colle à bois et de la glue très forte. Le déguisement a entièrement été recouvert de fibre de verre et de plusieurs couches de peintures en aérosol, pour un effet brillant et robuste. Si vous voulez recréer ce déguisement unique au monde, le papa a détaillé toutes les étapes de sa fabrication sur le site Instructables Craft.

Finalement, le résultat est très réaliste et impressionnant, et il n’y a pas de doute : ce petit garçon va faire sensation avec ce déguisement sur-mesure.