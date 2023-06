Une petite fille de 7 ans se réveille de son coma artificiel après une noyade et rentre chez elle sans aucune séquelle

Il y a quelques jours, une petite fille de 7 ans s’est noyée dans une piscine lors d’une sortie scolaire. Après 10 jours d’hospitalisation, elle est sortie du coma artificiel dans lequel elle était plongée et a pu rentrer chez elle.

À Paris, un drame est survenu le 5 juin dernier à la piscine municipale Georges-Hermant. Une trentaine d’élèves est allée à la piscine lors d’une sortie scolaire hebdomadaire. Tout se passait bien jusqu’à ce qu’une petite fille soit retrouvée au fond de l’eau, inanimée, dans un bassin de 50 mètres. Il s’agit de Fanta, une élève de 7 ans en classe de CP.

L’alerte a été donnée par l’une de ses camarades et immédiatement, un maître nageur a plongé dans l’eau pour sauver la petite fille de la noyade. En arrêt cardiorespiratoire, celle-ci a été réanimée grâce à un massage cardiaque prodigué au bord de la piscine.

Elle se réveille de son coma

Fanta a été transportée à l’hôpital et placée en coma artificiel. Elle est restée en soins intensifs pendant dix jours avant de se réveiller. Finalement, la petite fille est rentrée chez elle ce mercredi 14 juin. Un immense soulagement pour ses parents, Moussa et Jamilatou.

“On a encore du mal à y croire ! Les médecins nous ont confirmé qu’elle n’aura vraisemblablement aucune séquelle. Quand elle s’est réveillée, elle nous a demandé pourquoi elle se trouvait à l’hôpital. Nous lui avons expliqué qu’elle avait eu un accident, elle était étonnée. Elle se souvient qu’elle était à la piscine, qu’elle a fait quelques exercices. Mais après, c’est le trou noir”, a confié Moussa.

Bien que la famille de Fanta soit soulagée, son père a déposé une plainte pour identifier les responsables. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’accident. La petite fille ne savait pas nager et n’aurait pas dû se retrouver dans un bassin de 50 mètres. Sur place, les enfants étaient encadrés par trois professeurs des écoles, deux professeurs de la Ville de Paris, deux éducateurs municipaux et deux maîtres nageurs sauveteurs. Il y avait donc assez de personnel pour surveiller tous les enfants et l’incompréhension est totale.

De son côté, Fanta devrait bientôt retourner à l’école. Cependant, elle ne retournera pas à la piscine jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, car elle affirme avoir peur de l’eau.