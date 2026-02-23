Hydratis crée l'événement en installant un winter lab à la montagne !

À vos agendas ! Hydratis, marque pionnière des pastilles d’hydratation en France, s’invite dans l’une des plus grandes stations de ski d’Europe pour partager ses conseils avec les vacanciers.

Boire suffisamment est essentiel pour la santé. C’est pourquoi la marque française Hydratis a mis au point des pastilles d’hydratation.

Ces capsules effervescentes se dissolvent dans l’eau et apportent des minéraux essentiels pour aider le corps à s’hydrater efficacement et rester en pleine forme toute la journée.

Hydratis les propose en différents arômes pour satisfaire tous les palais : pêche, fruits des bois, citron fleurs de sureau ou encore noix de coco.

En plein hiver, il est d’autant plus important de rester bien hydraté, surtout à la montagne.

Crédit Photo : Hydratis

Montagne rime avec hydratation

Cela tombe bien, car le pionnier des pastilles d’hydratation dans l’Hexagone va prendre ses quartiers dans une célèbre station de ski afin de partager son expertise avec les vacanciers, les randonneurs et les amateurs de grand air.

Du 25 février au 4 mars 2026, l’équipe d’Hydratis sera présente sur le front de neige de la station La Plagne, en Savoie. Un événement inédit pour sensibiliser le grand public à l’importance de s’hydrater en altitude.

Crédit Photo : Hydratis

Vous l’ignorez peut-être, mais en altitude, l’air sec et la respiration accélérée font perdre de l’eau plus vite. Résultat : on ressent moins la soif.

Il est donc essentiel de penser à s’hydrater régulièrement pour éviter des effets désagréables, comme les maux de tête et la fatigue. Les pastilles Hydratis sont parfaites pour maintenir une hydratation optimale.

Hydratis s’invite au pied des pistes

Pendant une semaine, le Winter Lab d’Hydratis sera ouvert aux visiteurs. Au programme : un espace dégustation où le public pourra découvrir et goûter les différentes saveurs des pastilles, conçues pour optimiser l’absorption de l’eau et soutenir l’organisme lors d’efforts, par temps froid ou en altitude.

Un espace personnalisé test d’hydratation accueillera aussi les plus curieux. Accompagné de l’équipe scientifique d’Hydratis, chaque participant pourra mesurer son niveau d’hydratation corporelle. Un test qui permet de comprendre ses besoins, accompagné de conseils individualisés.

Crédit Photo : Hydratis

Enfin, un espace photo et social wall permettra au public de partager ces expériences, sans oublier les rencontres et les témoignages.

Trois influenceurs - @benjamindoubaparis, @alexvalentin_ et @marie_kohlanta - seront présents pour échanger avec les participants autour d’activités sportives.

Crédit Photo : Hydratis

Rendez-vous le 25 février prochain pour le début de l’aventure !