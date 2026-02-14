Ils volent un coffre-fort de 300 kg, dans un hôtel isolé, puis le tirent sur un traîneau avant de... le jeter du haut de la montagne

Dans la vallée de Nuria, en Espagne, des voleurs ont dérobé un coffre-fort de 300 kilos dans un hôtel isolé, avant de fuir sur un traîneau. Cependant, la météo les a contraint à abandonner leur butin.

Ça pourrait être le scénario d’un film de braquage plutôt spectaculaire, tant les protagonistes ont fait preuve d’ingéniosité, même si le plan n’a finalement pas été mené à son terme. Dans la nuit du 8 au 9 février, des malfaiteurs ont réussi à s’emparer d’un coffre-fort de 300 kilos appartenant à un hôtel isolé dans les montagnes.

Le décor enneigé est tout aussi digne d’un film d’action. Le larcin a été commis dans la vallée de Nuria, dans les Pyrénées catalanes, en Espagne. En hiver comme en été, l’hôtel n’est accessible que par le train à crémaillère reliant la vallée à Queralbs, commune voisine, ou à pied, par des sentiers de montagne réservés aux randonneurs aguerris.

Crédit photo : Capture d'écran Google Maps

Actuellement, la vallée traverse l’un des épisodes de froid les plus rudes de ces dernières années. Mais cela n’a pas empêché la réalisation de ce braquage que beaucoup auraient pensé impossible, surtout d’un point de vue logistique. En plus du coffre-fort, les malfaiteurs ont aussi mis la main sur une grosse somme d’argent liquide. Par ailleurs, le casse n’a alerté personne sur le moment.

Ce n’est que le lendemain, à l’aube, que les gérants ont découvert la porte éventrée et la salle du coffre totalement vide. Ils ont évidemment donné l’alerte et la police espagnole, les Mossos d’Esquadra, est rapidement venue constater les dégâts.

Crédit photo : Google street view - Hotel Vall de Núria

Ils jettent le coffre-fort du haut de la montagne

Selon les premiers éléments de l’enquête, les cambrioleurs avaient préparé leur coup avec soin : ils auraient installé le coffre sur un traîneau, comptant le tirer jusqu’à Queralbs, la gare la plus proche.

Seulement voilà, les conditions météo et la montagne n’ont pas rendu la tâche aisée. Avec la neige, leur expédition s’est rapidement transformée en cauchemar logistique. Après avoir péniblement parcouru un demi-kilomètre, les malfrats ont finalement compris que leur plan était voué à l’échec. Épuisés, ils ont alors choisi d’abandonner le précieux chargement, précipitant le coffre du haut d’un versant escarpé avant de s’enfuir.

Crédit photo : Pixabay

Le caisson métallique a dévalé la pente avant de finir sa course à proximité de la voie ferrée du train à crémaillère. Repéré à l’aube par les autorités, il demeure pour l’instant hors d’atteinte. Le risque élevé d’avalanches empêche pour l’heure toute intervention des Mossos ou des pompiers catalans.

Impossible, dès lors, de savoir si les voleurs ont eu le temps d’en forcer la serrure et d’en extraire le contenu avant de l’abandonner. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier les auteurs de ce braquage.