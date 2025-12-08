Le message troublant laissé par l'alpiniste à sa compagne qu'il a laissée mourir de froid au sommet d'une montagne

L’homme est accusé d’avoir laissé sa compagne, inexpérimentée, mourir de froid lors de l’ascension du plus haut sommet d’Autriche. Il vient de rendre hommage à sa compagne dans un troublant message.

Une mort tragique au sommet d’une montagne d’Autriche

Il y a quelques mois, Kerstin Gurtner a fait la une des médias. La jeune femme était partie gravir le Großglockner, le plus haut sommet d’Autriche, avec son petit ami. Ce dernier, expérimenté, a entraîné la jeune femme, inexpérimentée, de nuit dans des conditions glaciales avec des températures atteignant les -20°C.

C’est dans la nuit du 18 au 19 janvier que Kerstin Gurtner s’est retrouvée bloquée alors qu’elle était à 50 mètres du sommet. C’est à ce moment-là que son petit ami l’aurait laissée seule pour aller chercher de l’aide.

Cependant, plusieurs détails laissent penser que l’alpiniste aurait pris des décisions mettant en danger la santé de sa compagne, révèle le média autrichien Heute. Depuis, il est accusé d’homicide involontaire par négligence grave.

Une série de négligences qui ont été fatales à la victime

Crédit photo : Kerstin Gurtner Memorial

Kerstin Gurtner est décédée quelques heures après le départ de son compagnon. Selon le parquet, l’alpiniste amateur est « morte de froid » : « Vers 2 heures du matin, l'accusé a laissé sa compagne sans protection, épuisée, en hypothermie et désorientée », écrit-il dans un communiqué publié au début du mois de décembre.

« Malgré l'inexpérience de la femme, qui n'avait jamais entrepris une expédition alpine d'une telle durée, difficulté et altitude, et malgré les conditions hivernales rigoureuses, l'accusé a entrepris avec elle l'ascension du Großglockner par le col de Stüdlgrat en plein hiver », détaille encore le parquet autrichien.

Il est reproché au compagnon de Kerstin Gurtner de ne pas avoir fait demi-tour alors que les conditions météorologiques étaient compliquées. Mais aussi d’être parti trop tard le soir avec la jeune femme sans équipements de circonstance. Surtout, l’alpiniste expérimenté n’a jamais alerté les urgences. Ce sont des alpinistes qui les ont croisés qui ont donné l’alerte.

L’homme s’est exprimé pour la première fois depuis cet incident. Sur les réseaux sociaux, il a rendu hommage à sa compagne, indique le site Bild : « Tu me manques tellement. La douleur est insupportable. À jamais dans mon cœur. Sans toi, le temps n'a plus aucun sens. » L’alpiniste a également co-signé la nécrologie de la jeune femme aux côtés de celle de ses parents.

L’alpiniste sera jugé le 19 février prochain au tribunal de Innsbruck et devra répondre des neuf faits de négligence retenus contre lui. Il risque jusqu’à trois ans de prison.