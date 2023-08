Cet étudiant change la vie d'un de ses camarades, contraint de cumuler les emplois pour payer ses études, la vidéo fait le buzz

Zach Conti est étudiant à l’Université du Michigan et également membre de l’équipe de foot de l’académie. Obligé de multiplier les petits boulots pour payer ses études, Zach a reçu une aide énorme : l’un de ses camarades lui a donné sa bourse d’études.

Pendant tout son parcours universitaire, Zach Conti a été obligé de cumuler les petits boulots pour payer ses études et pratiquer son sport favori : le football. Depuis qu’il est entré à l’Université du Michigan, Zach est membre de l’équipe de foot de l'académie.

Pendant plusieurs années, l’étudiant a jonglé entre son travail universitaire, ses matchs de foot et sa vie professionnelle. Les frais de scolarité de l’université s’élevaient à plus de 7 000 dollars par semestre, une somme colossale. En plus de ses petits boulots, Zach n’a pas hésité à faire don de son sang pour recevoir de l’argent supplémentaire.

“Le football est quelque chose que j’aime vraiment donc depuis que je suis à l’université, j’ai fait tout ce que je pouvais pour y rester. Je travaillais chaque fois que je ne faisais pas de football ou que je n’allais pas à l'école. Cela a été une corvée toute ma vie mais quand on veut vraiment quelque chose, il faut tout faire pour que ça continue”, a-t-il confié.

Un coéquipier lui offre sa bourse d’études

Zach a subi de nombreuses épreuves pendant ses années universitaires car en plus de cumuler les petits boulots, il a affronté des drames familiaux. Sa mère, gravement malade, cherchait un donneur de rein. La bataille livrée par Zach pour pouvoir rester à l’université et au sein de l’équipe de football n’est pas passée inaperçue auprès de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Zach ne demandait jamais l’aide de ses camarades et ne se plaignait pas de sa situation. Malheureusement, il est arrivé un moment où le jeune homme ne pouvait plus continuer comme ça et a songé à quitter l’université. C’était jusqu’à ce qu’il reçoive l’aide précieuse de l’un de ses camarades, Brian Dooley. Ce dernier a décidé de lui donner l’intégralité de sa bourse d’études.

“La fraternité dans notre équipe est quelque chose de difficile à briser. Nous nous soutenons mutuellement. C’est pourquoi je voulais aider Zach. S’il n’était pas là, j’aurais aussi donné ma bourse à quelqu’un d’autre. Si quelqu’un travaille aussi dur et qu’il mérite une bourse, je la lui donnerais”, a affirmé Brian.

Après avoir obtenu l’accord de son entraîneur, Brian a donné une enveloppe à Zach pour lui faire comprendre qu’il lui offrait sa bourse d’études. Ce moment incroyable a ému toute l’équipe et Brian et Zach se sont serrés dans les bras, sous les acclamations des autres joueurs.

“Je le referai sans hésiter. Si cela l’aide, je lui donne ma bourse et j’espère que je pourrai l’aider plus tard encore plus”, a affirmé Brian.

Une belle histoire d’amitié qui permettra aux deux coéquipiers de se retrouver à l’université et sur le terrain de football dès la rentrée.