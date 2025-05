Accessible avec un CAP, ce métier rémunéré 3 300 euros est très recherché mais manque de candidats

En France, faire de longues études ne garantit pas forcément un emploi stable et bien rémunéré à la sortie. En revanche, il se peut que certains métiers, ne nécessitant pas un grand cursus, soient très rémunérateurs. Un cas de figure que l’on retrouve notamment dans la grande distribution avec les métiers de la bouche.

Selon la fédération des acteurs du commerce dans les Territoires, le secteur de la grande distribution comptait 634 000 emplois en 2022. Malheureusement, certains postes souffrent d’une pénurie chronique de candidats, malgré leur rémunération attractive. Comme le veut la loi de l’offre et la demande, plus les profils qualifiés sont rares à trouver, plus le salaire proposé est conséquent. Pour ce métier en particulier, aux exigences particulières, la rémunération oscille entre 2 900 et 3 300 euros par mois.

Crédit photo : iStock

Il s'agit du métier de chef boulanger en supermarché, qui figure en tête de liste des professions les plus compliquées à pourvoir. Si cette profession est accessible après l’obtention d’un simple CAP, le recrutement s’avère particulièrement difficile à cause des exigences spécifiques des employeurs.

En effet, les grandes surfaces recherchent un profil qui puisse combiner l’expertise technique en boulangerie ainsi que des compétences managériales confirmées. Parmi les exigences, il faut que le candidat puisse être capable de gérer une équipe entre 5 à 10 personnes, de superviser la production quotidienne, de garantir la qualité des produits et d’optimiser la rentabilité du rayon.

Des conditions de travail exigeantes mais avec des perspectives d'évolution

En plus des compétences requises, les conditions de travail sont également particulièrement exigeantes. La pénibilité physique du métier conjuguée aux contraintes horaires propres à la grande distribution explique en partie les difficultés de recrutement.

Enfin, les horaires constituent un frein majeur pour de nombreux candidats potentiels. Le démarrage de l’activité très tôt le matin, parfois dès 4 heures, ainsi que les amplitudes horaires importantes avec des services souvent décalés limitent l’attrait pour ce métier. Les équipes de boulangerie doivent également assurer une présence les week-ends et jours fériés, périodes de forte affluence en supermarché.

Crédit photo : iStock

Malgré ses exigences, ce métier représente une opportunité de carrière intéressante pour les boulangers formés qui souhaitent évoluer. Après plusieurs années d’expérience, un chef de rayon boulangerie peut envisager diverses progressions professionnelles. Les compétences managériales acquises dans cette fonction sont particulièrement valorisées et transférables dans d’autres secteurs du commerce alimentaire.

Pour celles et ceux qui disposent d’un CAP boulangerie et qui cherchent à maximiser leurs revenus sans poursuivre de longues études, la fonction de chef boulanger en supermarché représente donc une voie professionnelle à considérer sérieusement, offrant des perspectives salariales attractives dans un secteur toujours à la recherche de candidats.