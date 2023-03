Un jeune lycéen de 19 ans est décédé après avoir fait un malaise cardiaque en pleine épreuve du bac

Drame dans le Nord ! Un élève qui passait l’une de ses épreuves du bac s’est effondré devant sa copie avant de décéder quelques heures plus tard.

Le lycée Gaston-Berger de Lille (Nord) est aujourd’hui en plein deuil et ses élèves, inconsolables, toujours sous le choc.

L’un des leurs, âgé de 19 ans, est décédé subitement ce mardi 21 mars après avoir fait un malaise cardiaque alors qu’il passait l’une de ses épreuves anticipées du Baccalauréat.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Un élève de 19 ans fait un malaise cardiaque en peine épreuve du bac et décède le soir même

Le drame a eu lieu peu après 14 heures dans l’une des salles de l’établissement, où 70 élèves de la filière STMG avaient pris place pour leur épreuve de Bac éco-droit.

Alors que les sujets venaient d’être distribués aux candidats, le jeune homme - qui souffrait d’une pathologie cardiaque - s’est soudainement effondré avant de perdre connaissance.

Un vent de panique s'est alors emparé de la salle et aucun des adultes qui surveillaient l’épreuve n’a réagi dans l’immédiat, selon l’un des élèves, présent sur place et interrogé par la Voix Du Nord.

« Il y avait huit adultes dans la salle. Les élèves se levaient pour aller voir ce qu’il avait, on leur disait de se rasseoir, de continuer le bac. Un adulte continuait à passer dans les rangs pour faire signer la feuille de présence, alors qu’il (la victime) était toujours par terre. Il ne parlait plus, commençait à devenir bleu. Une élève s’est levée quand même et l’a mis en PLS (Position latérale de sécurité ndlr). Nous, on disait qu’il fallait appeler les secours », raconte ainsi ce lycéen, lequel précise que c’est finalement la CPE (Conseillère principale d'éducation), « arrivée en courant », qui « a appelé les secours », après avoir été prévenue.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Aussitôt sur place, les pompiers et le Samu vont prendre en charge la victime et les autres élèves vont être envoyés dans une salle différente pour y poursuivre leur épreuve.

« Le proviseur est arrivé pour nous surveiller. On a dit qu’on ne pouvait pas continuer, que quelqu’un était en train de mourir », déplore le témoin qui s’est confié à la Voix du Nord.

Selon lui, un sentiment d’injustice et de colère se serait alors emparé des élèves. « L’un d’eux est sorti, disant qu’il n’en avait rien à faire du Bac alors que quelqu’un est en train de mourir. Et on est tous sortis finalement », affirme-t-il. Une information confirmée par le quotidien des Hauts-de-France

Conduit à l’hôpital, le lycéen serait finalement décédé dans la soirée vers 19h, selon son entourage.

Le décès a depuis été confirmé par la rectrice de l’académie de Lille et une cellule d’écoute a été mise en place pour venir en aide aux élèves et aux professeurs de l’établissement.

Au lendemain de cette tragédie, les cours ont repris dans une ambiance que l’on devine terriblement lourde.