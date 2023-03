« Il m'a fracassé la mâchoire (...) j'ai tous les os du visage cassés » : l'horrible témoignage de Sandrine Bonnaire, victime de violences conjugales

L'actrice Sandrine Bonnaire a livré un témoignage bouleversant au sujet des violences conjugales qu'elle a subies il y a 20 ans.

Loin, très loin, d’être éradiquées, les violences conjugales persistent encore en France et on ne compte plus les féminicides tragiques qui viennent alimenter la rubrique fait divers.

Ainsi en 2022, pas moins de 110 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint dans l’hexagone, selon le décompte d’un collectif qui recense toutes les victimes présumées de crimes conjugaux.

Un chiffre ahurissant qui rappelle à quel point ce combat contre les violences faites aux femmes doit être mené au quotidien.

Une lutte et une prise de conscience qui passent aussi par des témoignages, aussi terribles soient-ils.

Et quand ces derniers proviennent de personnalités publiques, la résonance est encore plus forte.

Illustration avec Sandrine Bonnaire qui s’est récemment confiée sur le traumatisme qu’elle a vécu il y a 20 ans, lorsqu’elle fut victime de graves violences conjugales.

Le douloureux témoignage de Sandrine Bonnaire qui évoque les violences conjugales qu'elle a subies

Invitée de Sud Radio ce lundi 13 mars, l’actrice est revenue sur ce passé douloureux dont elle porte encore les stigmates aujourd’hui.

Soulignant que l’on « parle beaucoup » de violences conjugales aujourd’hui, Sandrine Bonnaire a d’abord rappelé que « ce n‘était pas le cas, à l’époque » des faits.

« Il m’a fracassé la mâchoire, il m’a cassé huit dents et j’ai tous les os du visage qui sont cassés (…) et je pense qu’aujourd’hui cette personne aurait pris beaucoup plus cher », a-t-elle ensuite raconté, précisant que son bourreau n’avait pris que deux ans de prison avec sursis.

« Je continue à vivre avec cette douleur parce que ce n'est pas réparable à l’intérieur (…) J'ai même fait des radios il n'y a pas longtemps. Le radiologue m'a dit : ‘oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, c'est récent ?'. ‘Non, non ça fait vingt ans’. C’est pour vous dire à quel point c'est totalement cassé à l’intérieur », a-t-elle précisé, faisant allusion aux deux plaques de titane qu’on lui avait posées au niveau de la mâchoire suite à son agression, comme elle l’expliquait en 2019 sur le plateau de C à vous.

Un témoignage aussi édifiant que nécessaire !

