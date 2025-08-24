Il vend sa petite amie dans un trafic s*xuel, le père de cette dernière le retrouve et le tue sauvagement

Par ·

John Eisenman lors de son procès

Aux États-Unis, un père de famille a assassiné de sang-froid le petit ami de sa fille après avoir découvert le pire.

Il y a quatre ans, le pays de l’Oncle Sam a été secoué par un fait divers glaçant animé par la vengeance.

John Eisenman, un habitant de Washington de 60 ans, a été inculpé pour meurtre au premier degré.

Le sexagénaire était accusé d’avoir assassiné Andrew Sorensen, l’ex-petit ami de sa fille âgée de 19 ans. Le corps sans vie de la victime avait été découvert en 2021 dans le coffre d’une voiture abandonnée à Spokane, a indiqué la police dans un communiqué.

Crédit Photo : Kameraone

Selon les premiers éléments de l’enquête, le meurtre aurait été commis courant novembre 2020.

Qu’est-ce qui a poussé ce père de famille sans histoire à commettre l’irréparable ?

Les faits remontent à octobre 2020. À l’époque, John Eisenman a découvert que sa fille, mineure, avait été victime de trafic s*xuel dans la région de Seattle.

Il aurait alors « obtenu des informations », selon lesquelles, son compagnon en était le responsable.

Une jeune fille triste assise sur des marches d'escaliers dans le noirCrédit Photo : iStock

Il se fait justice et tue le petit copain de sa fille

Comme le précise le communiqué, ce dernier a pu secourir la jeune fille avant de la ramener au domicile familial.

Lorsque que le père a appris que le petit copain se trouvait à Airway Heights, il s’y est rendu en voiture un mois plus tard et a attendu le retour du jeune homme de 19 ans.

« John Eisenman a enlevé la victime, l’a ligotée et placée dans le coffre d’un véhicule. Il l’a ensuite agressée en la frappant à la tête avec un parpaing, puis l’a poignardée à plusieurs reprises, causant sa mort », ont déclaré les autorités.

Avant d’ajouter :

« Après l'homicide, Eisenman a conduit le véhicule dans une zone reculée du comté de North Spokane et a abandonné la voiture avec le corps toujours à l'intérieur ».

Court House Crédit Photo : iStock

Au cours de son procès, John Eisenman a plaidé coupable pour le meurtre d'Andrew Sorensen. Il a été condamné à 25 ans de prison. Pour l’heure, aucune preuve de ce que reproche Eisenman à Sorensen n’a été apportée.

Source : NBC News
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Justice

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
P.Diddy accusé
P. Diddy : le verdict tombe, il n'ira pas en prison à vie, mais voici ce qu'il risque
Laure-Alice Bouvier, ex-chroniqueuse de TPMP
« Il la regardait comme une déesse cathodique » : une ex-chroniqueuse de TPMP mise en examen dans une sombre affaire
Dominique G. filmé en train de frapper Rayan
Un auxiliaire de vie filmé en train de tabasser un jeune garçon polyhandicapé, les images choquent la France entière
Page d'accueil du site Pornhub
Pornhub, Youporn, Redtube... les sites pornographiques finalement réactivés en France
Gérard Depardieu durant son procès
Gérard Depardieu coupable : il est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles