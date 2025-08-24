Il vend sa petite amie dans un trafic s*xuel, le père de cette dernière le retrouve et le tue sauvagement

Aux États-Unis, un père de famille a assassiné de sang-froid le petit ami de sa fille après avoir découvert le pire.

Il y a quatre ans, le pays de l’Oncle Sam a été secoué par un fait divers glaçant animé par la vengeance.

John Eisenman, un habitant de Washington de 60 ans, a été inculpé pour meurtre au premier degré.

Le sexagénaire était accusé d’avoir assassiné Andrew Sorensen, l’ex-petit ami de sa fille âgée de 19 ans. Le corps sans vie de la victime avait été découvert en 2021 dans le coffre d’une voiture abandonnée à Spokane, a indiqué la police dans un communiqué.

Crédit Photo : Kameraone

Selon les premiers éléments de l’enquête, le meurtre aurait été commis courant novembre 2020.

Qu’est-ce qui a poussé ce père de famille sans histoire à commettre l’irréparable ?

Les faits remontent à octobre 2020. À l’époque, John Eisenman a découvert que sa fille, mineure, avait été victime de trafic s*xuel dans la région de Seattle.

Il aurait alors « obtenu des informations », selon lesquelles, son compagnon en était le responsable.

Crédit Photo : iStock

Il se fait justice et tue le petit copain de sa fille

Comme le précise le communiqué, ce dernier a pu secourir la jeune fille avant de la ramener au domicile familial.

Lorsque que le père a appris que le petit copain se trouvait à Airway Heights, il s’y est rendu en voiture un mois plus tard et a attendu le retour du jeune homme de 19 ans.

« John Eisenman a enlevé la victime, l’a ligotée et placée dans le coffre d’un véhicule. Il l’a ensuite agressée en la frappant à la tête avec un parpaing, puis l’a poignardée à plusieurs reprises, causant sa mort », ont déclaré les autorités.

Avant d’ajouter :

« Après l'homicide, Eisenman a conduit le véhicule dans une zone reculée du comté de North Spokane et a abandonné la voiture avec le corps toujours à l'intérieur ».

Crédit Photo : iStock

Au cours de son procès, John Eisenman a plaidé coupable pour le meurtre d'Andrew Sorensen. Il a été condamné à 25 ans de prison. Pour l’heure, aucune preuve de ce que reproche Eisenman à Sorensen n’a été apportée.