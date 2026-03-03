« Ils font honte à la France » : Vincent Moscato dézingue les influenceurs qui se victimisent à Dubaï

Vincent Moscato / Maeva Ghennam

Bloqué à Dubaï, l’ancien rugbyman français Vincent Moscato a poussé un coup de gueule contre les influenceurs installés aux Émirats arabes unis, qu’il accuse de «faire du drama».

Après Tibo InShape et les internautes, c’est donc au tour de Vincent Moscato de s’en prendre aux influenceurs de Dubaï.

Vincent Moscato bloqué à Dubaï

En vacances avec son épouse dans la perle du Golfe, l’ex-rugbyman international s’est retrouvé bloqué après que l’Iran a lancé des frappes de missiles et de drones contre plusieurs pays du Moyen-Orient, en riposte aux attaques menées par les États-Unis et Israël ce week-end.

Ce dimanche 1er mars, l’animateur radio sur RMC a pris la parole sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles, indique Actu.fr. Face à la caméra, l’ancien sportif a tenu à rassurer ses 166 000 abonnés.

« En ce moment, ce n’est pas la fête au village (…) C’est notre première fois à Dubaï et ça explose de partout. (…) Ce n’est pas non plus le D-Day, le débarquement, ou le bombardement de Caen », a-t-il expliqué.

Avant d’ajouter :

« Il y a eu quelques bombes qui sont tombées. Dubaï n’est pas du tout en feu, il y a eu des blessés, c’est bien triste, et pour l’instant, nous ça va ».

Selon nos confrères, Vincent Moscato et sa compagne espéraient rentrer dès ce lundi, mais l’aéroport de Dubaï a fermé ses portes. Malgré tout, l’animateur a assuré son émission à distance.

Il affiche les influenceurs installés dans la ville

Alors que les créateurs de contenu expatriés à Dubaï sont au cœur de la polémique pour leurs propos alarmistes, Vincent Moscato a pris position à son tour dans une vidéo publiée ce lundi 2 mars.

Sur ces images, le sexagénaire admet que la situation est sans précédent. Néanmoins, ce dernier choisit de ne pas céder à la panique générale.

« Il ne faut pas minimiser par ce que ça pète de partout dans le coin. Ce matin on a entendu quelques déflagrations. Mais par respect pour ceux qui morflent vraiment, on ne pas se plaindre non plus (…) On va essayer de rentrer. On ne demande rien à personne, on va s’en sortir, on est tranquille », a-t-il lancé.

Dans la foulée, il n’a pas hésité à tacler les influenceurs français qui résident dans la ville, les accusant de se plaindre et de chercher le buzz à tout prix.

« Et pour tous les chiasseux, les influenceurs qui ont peur et veulent faire du drama, quelle bande de pompes ! Je vous jure, ils font honte à la France. ''J’ai pas dormi de la nuit'' ils disent. Mais on s’en tape : il y a des choses plus graves dans la vie », fustige-t-il.

Sa prise de parole a été largement approuvée par les internautes, comme le montre cette salve de commentaires :

« Merci Vincent, merci de remettre à leur place ces influenceur s» ; « Tout est dit » ; « C'est bien que tu remettes l'église au milieu du village », peut-on lire parmi les réactions.

