« Ridicule », « affligeant », « honte » : piégés par le canular d'un humoriste, Léa Salamé et le JT de France 2 deviennent la risée du web

Par |

La journaliste Léa Salamé et un humoriste ayant piégé le JT de France 2

France 2 et Léa Salamé ont subi les foudres de la toile, après s'être fait piéger par un humoriste dans le journal télévisé.

C'est un incident dont le service public se serait bien passé.

Critiquée de toutes parts ces dernières semaines, France Télévision vient, une nouvelle fois, de donner du grain à moudre à ses détracteurs, en étant victime d'un canular qui fait désordre. Le JT de 20 h, présenté par Léa Salamé sur France 2, a en effet été piégé par un humoriste lors d'un reportage diffusé dans l'édition du 1er décembre.

Dans la foulée, la journaliste de 47 ans a subi une vague de moqueries de certains internautes, qui ont fustigé son professionnalisme sur les réseaux sociaux.

Capture d'écran qui montre un humoriste piégeant le JT de France 2Crédit photo : capture d'écran X

Le JT de France 2 et Salamé piégés par le canular d'un humoriste

Le reportage de la discorde suivait le quotidien d'un certain Arnaud Roland, passé maître dans l'art de chasser les bons plans en grande surface pour faire un maximum d'économies. L'intéressé y expliquait notamment sa méthode, armé d'un... classeur rempli de bons de réductions. Jusqu'ici, rien d'anormal, à une exception près : Arnaud Roland n'existe pas ! Cette personne interviewée n'était pas celle qu'elle prétendait. Il s'agissait en réalité d'un humoriste du nom de « Mehdi tu connais », bien connu des réseaux sociaux.

Ce dernier, grand adepte des « prank » -ces canulars filmés qui font fureur sur internet - a lui-même dévoilé le pot aux roses sur TikTok, juste après la diffusion, en se félicitant d'avoir réussi à duper le JT.

Sans surprise, ce canular n'a pas manqué de faire réagir la toile, tantôt amusée, tantôt consternée. Comme on peut le voir sur les captures d'écran ci-dessous, beaucoup d'internautes ont ainsi évoqué une « honte », pour la chaîne, jugeant ce triste épisode « ridicule », ou encore « affligeant ». De nombreuses personnes critiquant par ailleurs la rigueur de France 2 et de sa journaliste. 

Capture d'écran d'un message posté sur le réseau social X

Capture d'écran d'un message posté sur le réseau social X

Capture d'écran d'un message posté sur le réseau social X

Capture d'écran d'un message posté sur le réseau social X

Capture d'écran d'un message posté sur le réseau social X

Au lendemain du canular, le 2 décembre, Léa Salamé a tenu à rectifier les faits en expliquant que l'humoriste avait « trompé » le JT « en falsifiant son identité », sans toutefois présenter d'excuses. 

Nul doute que ce canular ne viendra pas redorer l'image, déjà bien écornée, de France Télé.

Suivez nous sur Google News
Télévision

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Lorenz Kraus, lors de son interview sur la chaîne américaine CBS6, le 25 septembre 2025
Invité d'une émission de télévision, il avoue en direct avoir... tué ses parents et enterré leurs corps
Jimmy Mohamed chutant dans Fort Boyard
« Fort Boyard » : Jimmy Mohamed victime d'une lourde chute dans une épreuve, il repart avec une grave blessure
Thierry Ardisson
Le célèbre animateur télé Thierry Ardisson mort à l’âge de 76 ans
Jean-Jacques Goldman
Jean-Jacques Goldman va faire son grand retour à la télévision après 9 ans
La journaliste Celine Collonge insultée en direct et défendue par Julien Courbet
Une journaliste insultée en direct sur son handicap, Julien Courbet sort de ses gonds