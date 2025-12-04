« Ridicule », « affligeant », « honte » : piégés par le canular d'un humoriste, Léa Salamé et le JT de France 2 deviennent la risée du web

France 2 et Léa Salamé ont subi les foudres de la toile, après s'être fait piéger par un humoriste dans le journal télévisé.

C'est un incident dont le service public se serait bien passé.

Critiquée de toutes parts ces dernières semaines, France Télévision vient, une nouvelle fois, de donner du grain à moudre à ses détracteurs, en étant victime d'un canular qui fait désordre. Le JT de 20 h, présenté par Léa Salamé sur France 2, a en effet été piégé par un humoriste lors d'un reportage diffusé dans l'édition du 1er décembre.

Dans la foulée, la journaliste de 47 ans a subi une vague de moqueries de certains internautes, qui ont fustigé son professionnalisme sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : capture d'écran X

Le JT de France 2 et Salamé piégés par le canular d'un humoriste

Le reportage de la discorde suivait le quotidien d'un certain Arnaud Roland, passé maître dans l'art de chasser les bons plans en grande surface pour faire un maximum d'économies. L'intéressé y expliquait notamment sa méthode, armé d'un... classeur rempli de bons de réductions. Jusqu'ici, rien d'anormal, à une exception près : Arnaud Roland n'existe pas ! Cette personne interviewée n'était pas celle qu'elle prétendait. Il s'agissait en réalité d'un humoriste du nom de « Mehdi tu connais », bien connu des réseaux sociaux.

Ce dernier, grand adepte des « prank » -ces canulars filmés qui font fureur sur internet - a lui-même dévoilé le pot aux roses sur TikTok, juste après la diffusion, en se félicitant d'avoir réussi à duper le JT.

⚠️ FLASH : La rédaction du 20H de France 2 piégée. L'humoriste Mehdi (Arnaud Rolland) s'est fait passer pour un expert en bons de réduction. Léa Salamé a présenté ses excuses en direct. #France2 #Mehdi #Canular pic.twitter.com/0zj7YBdWfW — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) December 3, 2025

Sans surprise, ce canular n'a pas manqué de faire réagir la toile, tantôt amusée, tantôt consternée. Comme on peut le voir sur les captures d'écran ci-dessous, beaucoup d'internautes ont ainsi évoqué une « honte », pour la chaîne, jugeant ce triste épisode « ridicule », ou encore « affligeant ». De nombreuses personnes critiquant par ailleurs la rigueur de France 2 et de sa journaliste.

Au lendemain du canular, le 2 décembre, Léa Salamé a tenu à rectifier les faits en expliquant que l'humoriste avait « trompé » le JT « en falsifiant son identité », sans toutefois présenter d'excuses.

Nul doute que ce canular ne viendra pas redorer l'image, déjà bien écornée, de France Télé.