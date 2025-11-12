Méconnaissable, Vincent Niclo reçoit une pluie de critiques sur son apparence et réagit dans un message fort

Lors de sa dernière apparition à l’événement caritatif Four Seasons, le chanteur Vincent Niclo a vivement été critiqué sur son apparence. Quelques jours plus tard, il a posté un message clair sur son compte Instagram.

Le chanteur d’opéra Vincent Niclo a fait une apparition publique le 8 novembre dernier, en se rendant à l’événement caritatif Four Seasons, organisé par Eva Longoria pour aider les enfants, les femmes et les familles dans le besoin. De nombreuses personnalités ont répondu présentes comme Joyce Jonathan, Slimane, Hélène Ségara, Capucine Anav ou encore Claudio Capéo, mais aussi Vincent Niclo.

Crédit photo : @vincentniclo / Instagram

Le chanteur d’opéra, âgé de 50 ans, n’est pas passé inaperçu. Métamorphosé, son physique a choqué ses fans, qui ont trouvé qu’il était difficile à reconnaître sur les photos.

“Je ne l’ai pas reconnu”

Suite à son apparition, de nombreux internautes ont posté un message à son sujet sur les réseaux sociaux, affirmant que le chanteur avait eu recours à la chirurgie esthétique. Des accusations qui ressemblent à celles formulées envers Bradley Cooper, dont la transformation physique a récemment choqué les fans.

“Vincent a été un peu fort sur la chirurgie”, “Je ne l’ai pas reconnu ! Il a perdu tout son charme”, “Arrête le botox”, “J’ai eu du mal à le reconnaître”, “Quel gâchis”, ont commenté les internautes, comme le rapporte Télé Star.

Crédit photo : ABACA

Vincent Niclo répond

Face à ces nombreuses critiques sur son apparence, Vincent Niclo n’a pas tardé à réagir puisqu’il a posté un long message sur son compte Instagram le 10 novembre.

“Je ne pouvais pas rester muet par rapport à ce qui s’est passé. Pour aller à cette soirée, j’ai simplement changé ma coupe de cheveux et j’ai aussi oublié de mettre une chemise, mais volontairement. Quelle n’a pas été ma stupéfaction de découvrir une tonne de messages très irrespectueux au sujet de mon apparence physique, comme quoi j’aurais fait un lifting ou des injections, du botox, ou même grossi… Et tout cela, simplement parce que j’ai coiffé ma mèche de cheveux en avant au lieu de l’avoir en arrière comme d’habitude ! Alors pour tous les haters, je suis désolé de les décevoir car je n’ai rien fait à mon visage”, a-t-il écrit sur Instagram.

Pour conclure son propos, Vincent Niclo a partagé une autre photo de la soirée, où sa mèche est relevée.

Crédit photo : @vincentniclo / Instagram

“On peut y apercevoir mes poches, mes rides sous les yeux et dans mon cou, comme peut en avoir un homme de 50 ans”, a-t-il conclu.

Une preuve suffisante pour faire taire ses détracteurs ? Rien n'est moins sûr.