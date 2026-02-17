Cet influenceur se fait 13 injections de silicone dans les lèvres à Dubaï... et le fait retirer en France aux frais de la Sécu

Interviewé par Sam Zirah, l’influenceur Yohan Perani a suscité la controverse en évoquant ses opérations de chirurgie esthétique réalisées à Dubaï. Après s’être fait injecter du silicone dans les lèvres, il prévoit de le faire retirer en France, dans une opération à 2300 euros remboursée par la Sécurité Sociale.

Dans le monde des influenceurs, il y en a qui s’influencent eux-mêmes, quitte à se transformer en bête de foire. Tel est le cas de Yohan Perani, connu pour… pour pas grand-chose à vrai dire. En réalité, son seul fait d’arme est d’avoir un peu trop abusé de la chirurgie esthétique.

De son propre aveu, la chirurgie esthétique est même devenue une addiction. Une tendance chez les personnes qui ne s’aiment pas intérieurement et qui sont en quête de cette reconnaissance personnelle à travers les réseaux sociaux. Invité chez Sam Zirah, Yohan Perani a suscité un vif débat en évoquant ces différentes chirurgies.

Il y raconte avoir subi plus de treize injections aux lèvres, entre la France et Dubaï, avant de devoir être opéré pour retirer du silicone.

Crédit photo : Capture d'écran Sam Zirah

Dans la vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le jeune homme évoque "un cercle vicieux". D’abord satisfait du volume obtenu grâce à l’acide hyaluronique, il explique avoir multiplié les injections :

"Un millilitre, puis un autre deux semaines après… tu continues, tu t’arrêtes plus."

À la recherche d’un effet plus durable, il affirme avoir reçu du silicone lors d’un séjour à Dubaï, sans en être informé. Or, le silicone injectable à visée esthétique est interdit en France depuis 2000.

Une opération remboursée par la Sécu

De retour dans l’Hexagone, l’influenceur tente de dissoudre le produit avec de l’hyaluronidase, en vain. Une imagerie médicale révèle alors la présence de silicone. Seule solution proposée : une chirurgie pour retirer la substance. Une intervention sous anesthésie locale, facturée environ 2 300 euros.

Mais ce qui a vraiment créé la polémique, c’est quand il affirme que l’opération est remboursée par la Sécurité Sociale :

"C’est pris en charge par la Sécurité sociale. Moi, je prends ce qu’on me donne"

En France, les injections esthétiques de confort ne sont pas couvertes. En revanche, une intervention peut être remboursée si elle est requalifiée en chirurgie réparatrice, notamment en cas de complication médicale avérée. Le retrait d’un produit interdit, susceptible d’entraîner des risques pour la santé, peut entrer dans ce cadre après validation par le médecin-conseil.

Le cas de Yohan Perani relance ainsi le débat sur les dérives de la médecine esthétique à l’étranger et sur les critères de prise en charge par l’Assurance maladie. En revanche, l’histoire ne dit pas s’il compte se faire retirer ses extensions en forme de stylo au niveau des doigts.