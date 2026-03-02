Guerre en Iran : les internautes veulent que les influenceurs de Dubaï payent leur rapatriement vers la France

Depuis ce week-end, les influenceurs français de Dubaï demandent à la France de venir les aider. Les internautes fustigent leur comportement et proposent que les influenceurs payent leur rapatriement eux-mêmes.

Des influenceurs pris au piège de la guerre du Golfe

Les influenceurs français expatriés à Dubaï appellent la France à l’aide. L’Iran a mené des frappes contre des pays du Golfe après les attaques des États-Unis et Israël ce week-end. La ville des Emirats arabes unis a également été touchée. Elle est le lieu de résidence de nombreux influenceurs qui vivent désormais dans la peur.

Ainsi, des personnalités comme Maeva Ghennam et Benjamin Samat, qui vivent à Dubaï, ont raconté leur calvaire sur les réseaux sociaux. L’ancienne Miss France, Élodie Gossuin, qui est en vacances là-bas (tout comme d’autres citoyens français) avec sa famille, se joint à cet appel à l’aide : « On a besoin d’aide, svp », écrit-elle dans une story Instagram.

Capture d'écran. Crédit photo : Instagram

Sauf que depuis ces prises de paroles, les internautes se lâchent. Sur les réseaux sociaux, le débat pour rapatrier les influenceurs français en particulier prend de l’ampleur.

Internautes et personnalités critiquent les influenceurs

Les internautes critiquent en nombre les influenceurs expatriés à Dubaï pour des raisons fiscales. Ils leur reprochent désormais de demander l’aide de la France.

« Ça me fait bien rigoler ces influenceurs qui se vantent d'être partis, de ne pas payer d'impôts en France et qui souvent crachent sur la France. Aujourd'hui, ils demandent qu'on vienne les chercher », résume Bruno Poncet, chroniqueur des Grandes Gueules d’RMC, qui admet néanmoins qu’il faut les rapatrier.

Même son de cloche pour un auditeur de l’émission. Au micro de la chaîne, un certain Alexandre se montre même plus virulent quant au sort des influenceurs de Dubaï :

« Ils ont craché sur la France et maintenant ils aiment la France... Restez là-bas, t'as voulu quitter la France, tu ne reviens plus ! Qu'ils se débrouillent ! Les vacanciers, oui il faut les aider ! »

Faire payer le rapatriement aux influenceurs français de Dubaï ?

Crédit photo : TikTok

En guise d’échange, Bruno Poncet propose de faire payer leur rapatriement aux influenceurs. Une proposition appuyée par l’avocat Charles Consigny dans l’émission :

« Je pense qu’on peut leur faire payer à minima le rapatriement. Et au vrai prix du rapatriement. Même si ça représente 100 000 euros par influenceur, on les fait payer jusqu’au dernier centime. »

Face à la forte réticence des Français sur ce rapatriement, certains influenceurs comme Maeva Ghennam ont tenu à clarifier leurs propos et adoucir le ton : « On peut aimer Dubaï et aimer la France. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas trahir. »

Dubaï a fermé son espace aérien. Dès lors, aucun voyage ne peut être effectué vers ou en partance de Dubaï. L’ambassade de France aux Emirats arabes unis conseille aux ressortissants de rester à l’abri, « éloigné des fenêtres, des portes et des zones ouvertes. »