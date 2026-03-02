Le dérapage de Tibo InShape sur les influenceurs en danger à Dubaï fait polémique

Par |

Maeva Ghennam / Tibo InShape

Après les frappes iraniennes à Dubaï, des influenceurs français installés aux Émirats arabes unis ont fait part de leur détresse sur les réseaux sociaux, ce qui a agacé de nombreux internautes, dont Tibo InShape.

Ce samedi 28 février, l’Iran a lancé des frappes de missiles et de drones visant notamment Dubaï. Ces attaques se sont poursuivies le lendemain, provoquant des dégâts matériels et des perturbations aériennes, ainsi que de vives réactions sur la toile, rapporte TV Magazine.

« La France, protégez-nous ! »

Installés depuis plusieurs années dans la « perle du Golfe », des influenceurs et candidats de téléréalité français ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager leur inquiétude. Certains demandent désormais l’intervention de la France. C’est le cas de Maeva Ghennam, figure emblématique de l’émission Les Marseillais. Sur Snapchat, la jeune femme de 28 ans a interpellé son pays d’origine :

« La France, protégez-nous ! », a-t-elle lancé.

Avant d’ajouter :

« Je suis en panique, il n’y a aucune base de l’armée américaine autour de chez nous, on ne comprend pas. C’est comme du tonnerre, en l’espace de 10 minutes, on a vu trois missiles. Ce sont comme des flammes qui tombent ».

Dans la foulée, elle a expliqué qu’elle avait caché son passeport dans son soutien-gorge.

Les internautes critiquent les candidats

Outre Maeva Ghennam, Benjamin Samat, autre candidat TV français vivant aux Émirats arabes unis, ainsi que l’ex-Miss France Élodie Gossuin, en vacances dans le pays, ont lancé un appel à l’aide.

La détresse des influenceurs a enflammé la twittosphère, où nombreux sont ceux à dénoncer leur hypocrisie. La raison ? Par le passé, certaines célébrités avaient critiqué la France pour son prétendu manque de sécurité.

Maeva Ghennam avait ainsi déclaré : « Les gens connus, on se fait braquer, on se fait cambrioler. À Dubaï, personne ne nous braque, personne ne nous cambriole ».

Sur X, ces discours font aujourd’hui l’objet de vives critiques.

Le journaliste et animateur de radio français Guillaume Durand a écrit :

« Les influenceurs et autres ex télé-réalités qui chouinent à Dubai dans la tragédie actuelle on ne sait même plus à quelle catégorie ça appartient. Faut il fermer les fenêtres , demande l’une, qui vient de voir passer un missile ! ».

Une autre personne a plaisanté :

« L’URSSAF elle est en train de monter un pop-up store de 400 m2 à Roissy pour accueillir les influenceurs de Dubaï ».

Tibo InShape tacle les influenceurs installés à Dubaï

Le premier YouTubeur de France, Tibo InShape, a lui aussi réagi ce dimanche 1er mars :

« On est bien bien en France n’est-ce pas ? », a ironisé l’influenceur fitness aux 26 millions d’abonnés.

Son message a provoqué la colère de la star de téléréalité Nabilla, qui a répondu par un laconique : « Pauvre homme ».

Capture d'écran XCrédit Photo : Capture d'écran X

Peu après, le vidéaste marié à Juju Fitcats est revenu sur ses propos :

« La situation reste bien sûr tragique et une pensée pour toutes les personnes présentes ou bloquées sur place. Je voulais simplement pointer du doigt l’hypocrisie de certains influenceurs qui font de l’arnaque leur business sur le dos d’honnêtes gens et se cachent là-bas », a-t-il écrit.

Capture d'écran XCrédit Photo : Capture d'écran X

De leur côté, Benjamin Samat et Jazz Correia, célèbre influenceuse connue pour avoir déclaré détester la France, ont répondu à leurs détracteurs.

Capture d'écran XCrédit Photo : Capture d'écran X

Même Nabilla Vergara a tenu à donner son avis sur la situation en traitant Tibo InShape de "pauvre homme".

Le ton est donné !

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Yohan Perani
Cet influenceur se fait 13 injections de silicone dans les lèvres à Dubaï... et le fait retirer en France aux frais de la Sécu
Des gens en train de faire la queue devant une boîte de nuit
Un club de Londres fait polémique en interdisant l'entrée aux hommes mesurant moins de 1m83
L'animatyice Karine Le Marchand
« J'ai vu tous ces Noirs, ces musulmans et ces Arabes » : Karine Le Marchand accusée de racisme après son dérapage sur CNews
Une femme qui décore une chaise avant le réveillon de Noël
« Un calcul équitable » : elle fait payer 27 euros à chacun de ses invités pour le repas de Noël et déclenche une polémique
Maria Kovalchuk
La modèle OnlyFans retrouvée la colonne brisée à Dubaï dit que les images de vidéosurveillance ont été effacées