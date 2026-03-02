Le dérapage de Tibo InShape sur les influenceurs en danger à Dubaï fait polémique

Après les frappes iraniennes à Dubaï, des influenceurs français installés aux Émirats arabes unis ont fait part de leur détresse sur les réseaux sociaux, ce qui a agacé de nombreux internautes, dont Tibo InShape.

Ce samedi 28 février, l’Iran a lancé des frappes de missiles et de drones visant notamment Dubaï. Ces attaques se sont poursuivies le lendemain, provoquant des dégâts matériels et des perturbations aériennes, ainsi que de vives réactions sur la toile, rapporte TV Magazine.

« La France, protégez-nous ! »

Installés depuis plusieurs années dans la « perle du Golfe », des influenceurs et candidats de téléréalité français ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager leur inquiétude. Certains demandent désormais l’intervention de la France. C’est le cas de Maeva Ghennam, figure emblématique de l’émission Les Marseillais. Sur Snapchat, la jeune femme de 28 ans a interpellé son pays d’origine :

« La France, protégez-nous ! », a-t-elle lancé.

Avant d’ajouter :

« Je suis en panique, il n’y a aucune base de l’armée américaine autour de chez nous, on ne comprend pas. C’est comme du tonnerre, en l’espace de 10 minutes, on a vu trois missiles. Ce sont comme des flammes qui tombent ». Je pense que Maeva Ghennam va le confirmer déci peu de temps également pic.twitter.com/zSar7DDEfU — Soii (@SouWsmsss) March 1, 2026

Dans la foulée, elle a expliqué qu’elle avait caché son passeport dans son soutien-gorge.

Les internautes critiquent les candidats

Outre Maeva Ghennam, Benjamin Samat, autre candidat TV français vivant aux Émirats arabes unis, ainsi que l’ex-Miss France Élodie Gossuin, en vacances dans le pays, ont lancé un appel à l’aide.

La détresse des influenceurs a enflammé la twittosphère, où nombreux sont ceux à dénoncer leur hypocrisie. La raison ? Par le passé, certaines célébrités avaient critiqué la France pour son prétendu manque de sécurité.

Maeva Ghennam avait ainsi déclaré : « Les gens connus, on se fait braquer, on se fait cambrioler. À Dubaï, personne ne nous braque, personne ne nous cambriole ».

Sur X, ces discours font aujourd’hui l’objet de vives critiques.

Le journaliste et animateur de radio français Guillaume Durand a écrit :

« Les influenceurs et autres ex télé-réalités qui chouinent à Dubai dans la tragédie actuelle on ne sait même plus à quelle catégorie ça appartient. Faut il fermer les fenêtres , demande l’une, qui vient de voir passer un missile ! ». La suite après cette vidéo Les influenceurs et autres ex télé-réalités qui chouinent à Dubai dans la tragédie actuelle on ne sait même plus à quelle catégorie ça appartient . Faut il fermer les fenêtres , demande l’une , qui vient de voir passer un missile ! — Guillaume Durand (@guillaum_durand) February 28, 2026

Une autre personne a plaisanté :

« L’URSSAF elle est en train de monter un pop-up store de 400 m2 à Roissy pour accueillir les influenceurs de Dubaï ».

Tibo InShape tacle les influenceurs installés à Dubaï

Le premier YouTubeur de France, Tibo InShape, a lui aussi réagi ce dimanche 1er mars :

« On est bien bien en France n’est-ce pas ? », a ironisé l’influenceur fitness aux 26 millions d’abonnés.

Son message a provoqué la colère de la star de téléréalité Nabilla, qui a répondu par un laconique : « Pauvre homme ».

Peu après, le vidéaste marié à Juju Fitcats est revenu sur ses propos :

« La situation reste bien sûr tragique et une pensée pour toutes les personnes présentes ou bloquées sur place. Je voulais simplement pointer du doigt l’hypocrisie de certains influenceurs qui font de l’arnaque leur business sur le dos d’honnêtes gens et se cachent là-bas », a-t-il écrit.

De leur côté, Benjamin Samat et Jazz Correia, célèbre influenceuse connue pour avoir déclaré détester la France, ont répondu à leurs détracteurs.

Le ton est donné !