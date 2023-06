« Ils peuvent aller se faire foutre » : ce grand chef bannit les végans de son restaurant et déclenche un vif débat sur la toile

Un cuisinier a provoqué un débat houleux en Australie, après avoir banni les végans de son restaurant.

C’est un secret de polichinelle, le véganisme est loin de faire l’unanimité et c’est peu de le dire.

S’il ne nous appartient pas de juger les régimes alimentaires de tout un chacun, force est de constater que les habitudes des végans cristallisent un certain nombre de tensions, sans que l’on sache véritablement pourquoi.

Le sujet a d’ailleurs récemment fait l’objet d’un vif débat sur la toile suite à la décision radicale, prise par un restaurateur qui a banni les végans de son établissement situé en Australie.

Crédit photo : Instagram

Il bannit les végans de son restaurant, fustigeant leur « santé mentale »

Célèbre chef britannique installé à Connolly, dans la banlieue nord de Perth, John Mountain a ainsi fait le choix de ne plus servir les personnes véganes.

Et si ces dernières ne sont plus en odeur de sainteté dans son restaurant, c’est parce que l’une d’entre elles a critiqué la qualité de son service.

Tout a commencé lorsque cette cliente a posté un commentaire négatif sur Facebook, en fustigeant le prix et le manque de plats adaptés à son régime.

« Mon seul choix était le plat de légumes… c’était bon mais pas assez rassasiant… et j’ai été choquée de voir qu’il coûtait 32 dollars (20 euros environ ndlr) » a pesté la jeune femme dans des propos rapportés par le Daily Mail.

« Je pense qu'il est extrêmement important de nos jours que les restaurants puissent satisfaire tout le monde et le fait de ne pas pouvoir proposer de véritables repas végétaliens montre vos lacunes en tant que chef cuisinier (…) J’espère voir des améliorations dans votre menu, car je vis à Connolly depuis un certain temps et j'ai vu de nombreux restaurants aller et venir dans ce secteur, mais aucun d'entre eux n'a duré », a par ailleurs ajouté cette cliente, visiblement remontée.

L’histoire aurait pu en rester là mais ce commentaire n’a pas été du goût de John Mountain, qui a décidé de lui répondre en postant un message au vitriol.

« Comme les végétaliens/végétariens sont une minorité très faible, surtout dans les quartiers nord (de Perth), j'essaie de satisfaire tous les autres. Merci pour votre commentaire négatif... n'hésitez pas à faire part de votre mauvaise expérience et j'espère ne plus jamais vous revoir. C'est très puéril. Vous et tous vos amis végans pouvez aller déguster vos plats dans un autre restaurant. Vous êtes désormais bannis », a déclaré le chef cuisinier.

John Moutain a ensuite réaffirmé sa décision d’interdire son restaurant aux végétaliens, en évoquant la « santé mentale » de ces derniers (capture d'écran ci-dessous).

Crédit photo : Facebook

Dans la foulée, ce message a provoqué un vif débat sur la toile entre les partisans du véganisme et leurs opposants.

En outre, beaucoup d’internautes ont sévèrement noté le restaurant de John Mountain, lequel a confié à un média local que ces critiques négatives « nuisent vraiment » à son établissement.

Une situation qui l’a d’ailleurs fait sortir de ses gonds.

« J’emmerde les végétaliens sérieusement… J'en ai fini avec eux (...) ce n'est pas ce que je veux faire (comme cuisine), ils peuvent aller se faire foutre », a-t-il ainsi rétorqué selon le Daily Mail.

Des propos chocs qui ne devraient pas manquer de faire réagir !