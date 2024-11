Ils sauvent la vie d'un vieil homme tombé sur les rails du métro, un appel à témoins est lancé pour les retrouver

À Paris, un vieil homme est tombé sur les rails du métro il y a quelques semaines. Il a été secouru par deux autres hommes qui n’ont pas hésité à aller sur la voie pour le sauver. Pour remercier ces inconnus, un appel à témoins a été lancé.

Il y a quelques semaines, un acte héroïque a eu lieu dans le métro parisien. Sur la ligne 10, à la station La Motte-Picquet Grenelle, un vieil homme est tombé sur les voies du métro, alors qu’il tentait de remettre son sac à dos. Anne-Laure, une médecin au service de chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital Georges-Pompidou, se trouvait sur place et a assisté à la scène. Impuissante, elle a vu l'homme tomber, sans pouvoir agir.

“Ça me semblait haut. J’ai pensé à mes enfants, à l’homme que j’adore… J’ai réfléchi très rationnellement et me suis dit qu’une fois descendue sur les rails, je serais incapable de hisser la victime. Il avait une carrure assez imposante”, a expliqué Anne-Laure au Parisien.

Armés de courage, deux hommes sont alors descendus sur les voies pour venir en aide au vieil homme. Une scène très stressante pour eux mais aussi pour tous les autres voyageurs sur le quai, qui redoutaient l’arrivée imminente du métro. En plus de cela, l’un des rails était électrifié à hauteur de 750 volts.

“Les secondes nous paraissaient bien longues… Je leur hurlais de vite remonter”, a confié Anne-Laure, selon des propos rapportés par BFMTV.

Remercier les sauveurs

Finalement, les deux hommes ont réussi à remonter la victime sur le quai. De son côté, Anne-Laure est immédiatement intervenue pour prodiguer les premiers soins au retraité, victime d’une plaie à la tête et d’un traumatisme au rachis. L’homme a finalement été transféré à l’hôpital Georges-Pompidou. Quelques jours plus tard, Anne-Laure a pris de ses nouvelles et a appris avec bonheur qu’il était sain et sauf et qu’il avait pu remarcher rapidement.

Mais Anne-Laure aurait également voulu remercier les deux inconnus qui ont sauvé le vieil homme. Cependant, ces derniers “étaient partis, disparus dans la foule”. Pour les retrouver, Anne-Laure a lancé un appel à témoins afin de les remercier.

“Ils ne feront pas l’ouverture du journal de 20 heures et pourtant, ces deux hommes sont de vrais héros. Moi, je n’ai fait que mon boulot de médecin en donnant les premiers gestes de secours”, a expliqué Anne-Laure.

Ce n'est pas la première fois qu'un sauvetage exceptionnel a lieu dans une station de métro. À Milan, un jeune homme de 18 ans a sauvé la vie d'un bébé tombé sur les rails du métro. Pour rappel, pour éviter ce genre d'incident, il est recommandé de rester éloigné de la bordure du quai et ne pas tenter de monter ou de descendre du métro après le signal sonore de fermeture des portes.