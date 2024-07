Hier soir se tenait la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Une parenthèse enchantée qui s’est déroulée sur la Seine et qui a enchanté le monde entier.

On l’attendait depuis des mois : la cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024 s’est tenue ce vendredi soir sur la Seine. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement a tenu toutes ses promesses.

Et c’est l’humoriste Jamel Debbouze qui a ouvert le bal en tant que premier relayeur de la flamme. Dans un clip vidéo, on l’aperçoit entrer dans un Stade de France vide. Le comédien a été rejoint par le seul et unique Zinédine Zidane, qui a transporté le flambeau dans le métro avant de rejoindre le lieu de la cérénomie.

Une fois cette étape terminée, les délégations ont commencé à défiler sur le fleuve parisien, sous les applaudissements des spectateurs.

Comme prévu, la chanteuse américaine Lady Gaga s’est produite sur les bords de la Seine. Vêtue d’une combinaison en short noir, l’artiste de 38 ans a interprété la chanson «Mon truc en plumes» de Zizi Jeanmaire.

Aya Nakamura enflamme la cérénomie des JO

Sa présence faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines. C’est désormais chose faite : la chanteuse Aya Nakamura était bel et bien présente à la cérémonie d’ouverture. Habillée d’une robe dorée, l’artiste française a enflammé le Pont des Arts.

Lors de sa prestation, Aya Nakamura a interprète ses plus grands succès, ainsi que deux titres de Charles Aznavour, aux côtés de la Garde républicaine.

Autre moment important : l’équipe de France a terminé le défilé sur «Que je t’aime» de Johnny Hallyday, sous les acclamations du public.

Peint en bleu, Philipe Katherine a interprété sa chanson «Nu». À noter que le chanteur français représentait Dionysos, le dieu du vin, de la fête et des vignes.

Parmi les autres artistes présents, on peut citer la chanteuse Juliette Armanet, le groupe de métal Gojira et le rappeur Rim-K.

Les grands noms du sport se partagent la flamme

Après le serment olympique, Zinédine Zidane a récupéré la flamme olympique sur le parvis du Trocadéro afin de la donner à la légende du tennis, Rafael Nadal.

Le sportif a ensuite remonté la Seine avec l’une des joueuses de tennis les plus titrées au monde, Serena Williams, la triple championne olympique Nadia Comaneci et l’athlète américain, Carl Lewis.

Le quatuor olympique a transmis la flamme à Amélie Mauresmo. L’ancienne joueuse de tennis s’est dirigée vers la pyramide du Louvre où elle a retrouvé Tony Parker, ainsi que trois athlètes paralympiques.

Marie-José Pérec et Teddy Riner ont eu le privilège d’allumer le chaudron olympique. La vasque s’est ensuite envolée dans le ciel nocturne. Céline Dion a clôturé la cérénomie en interprétant «l’Hymne à l’amour » depuis la tour Eiffel. Une prestation placée sous le signe de l’émotion.

Les internautes valident le show

Sur Twitter, des internautes ont salué la cérémonie d’ouverture des JO 2024, comme le démontre cette salve de commentaires :

«Une cérémonie incroyable. Personne n’y croyait et la spectacle fut splendide», «Merci Paris 2024. Vous nous avez fait rêver. Mes enfants avaient des étoiles dans les yeux», «Tellement fier de mon pays, de son histoire, de sa diversité, de sa richesse culturelle et artistique.....Ils ont tout déchiré hier. ENORME», peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Une chose est sûre : Paris était en fête ce soir-là !