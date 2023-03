“Joker : Folie à Deux” : découvrez Lady Gaga en Harley Quinn sur ces photos de tournage

Succès cinématographique en 2019, “Joker” aura le droit à une suite dans laquelle on découvrira Lady Gaga prêter ses traits au personnage de Harley Quinn. Et on a le droit à un premier aperçu grâce à ces photos de tournage.

Il y a quatre ans, le réalisateur Todd Phillips et son acteur sublime Joaquin Phoenix redonnaient vie au personnage du Joker dans un premier film lui étant entièrement dédié. Joaquin Phoenix avait d’ailleurs raflé l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance d’un Joker se marginalisant progressivement de la société et cédant à sa folie.

Crédit Photo : Gotham / GC Images / Getty Images

Avec ce succès, une suite a rapidement été confirmée et on apprenait alors que Lady Gaga viendrait interpréter le personnage de Harley Quinn, l’éternelle partenaire du Joker.

Ce samedi, Lady Gaga a été aperçue dans les rues de New York en plein tournage de cette suite qui sera intitulée “Joker : Folie à Deux”. On la voit donc pour la première fois dans le rôle de Harley Quinn.

Crédit Photo : Gotham / GC Images / Getty Images

Lady Gaga en Harley Quinn, ça promet !

Sur ses photos, on voit une Harley Quinn devant la Cour Suprême de New York, entourée par la police et vraisemblablement soutenue par des manifestants. En effet, on peut voir ces manifestants tenir des pancartes où il est écrit “Libérez le Joker !”.

Crédit Photo : Gotham / GC Images / Getty Images

Nul doute que notre ami le Joker aura bien fait des siennes avec la complicité de sa partenaire, au point d’être mis en prison et d’avoir droit à un procès.

Niveau look, la Harley Quinn version Lady Gaga arbore une veste rouge par-dessus un haut au motif des traditionnels losanges en noir et blanc. Une tenue complétée par une jupe en cuir noir et des collants, déchirés, également au motif losange.

Crédit Photo : Gotham / GC Images / Getty Images

Comme pour le premier film, Todd Phillips sera aux commandes de cette suite, dont la sortie au cinéma est prévue le 4 octobre… 2024. Il faudra donc bien patienter avant de voir le duo Joker/Harley Quinn ravager le grand écran de leur folie.

Crédit Photo : Gotham / GC Images / Getty Images